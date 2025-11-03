EONOMIA CIRCULAR

Bazar solidário em Salvador transforma Black Friday em ação pelo consumo consciente

Com roupas a preço único de R$10, evento da Cáritas Nordeste 3 arrecada fundos para iniciativas sociais e ambientais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:40

Durante novembro, Cáritas Nordeste 3 realiza liquidação beneficente para apoiar projetos sociais e incentivar o reuso de peças de vestuário. Crédito: Divulgação

Com a meta de ampliar a arrecadação de recursos e fortalecer a ação da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 pelo bem viver, a entidade realiza ao longo do mês de novembro, das terças às quintas-feiras, das 10 às 16h, em sua sede em Salvador (rua Emília Couto, 270b, Brotas), a promoção de roupas a preço único de R$ 10.

A liquidação é um convite para as pessoas adquirirem os looks de fim de ano a preço justo e praticando o consumo consciente, a partir do reuso de roupas que contribui para a redução da poluição provocada pela produção da indústria têxtil.

Todo o recurso arrecadado no bazar é direcionado às causas sociais apoiadas pela Cáritas em projetos com mulheres, crianças e adolescentes, povos e comunidades tradicionais e economia popular solidária.

Entre os itens, o público poderá adquirir uma diversidade de opões entre blusas, camisas sociais, casacos, calças, bermudas e shorts. São aceitos pagamentos em espécie, PIX e nos cartões de débito e crédito em até 3x, com parcela mínima de R$ 50. O bazar integra o programa de mobilização de recursos da Cáritas Nordeste 3 e é resultado de doações que ajudam a manter o trabalho da instituição na Bahia e em Sergipe.

Atuação da Cáritas NE3

A instituição atua em diversas áreas estratégicas, contemplando temas como: economia popular solidária apoiando e assessorando os empreendimentos econômicos solidários, para o fortalecimento da geração de trabalho e renda; convivência com os biomas, preservando a vida, fortalecendo as lutas dos povos e das comunidades tradicionais e a convivência com o Semiárido; mulheres e equidade de gênero; Programa Infância, Adolescência e Juventudes (PIAJ): visando a proteção social e defesa dos direitos do público infanto-juvenil, fomentamos ações que possibilitem a participação destes sujeitos em espaços de mobilização.

Outras informações sobre a atuação da entidade estão disponíveis no site http://ne3.caritas.org.br/ e nas redes sociais da organização.

Serviço

O que: promoção de roupas no Bazar da Cáritas

Quando: terças, quartas e quintas-feiras de novembro, das 10 às 16h

Onde: Sede da Cáritas (rua Emília Couto, 270b, Brotas, Salvador-BA)

Quanto: R$ 10 por item