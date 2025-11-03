Acesse sua conta
Agência reguladora abre concurso com 142 vagas e salários de até R$ 12 mil

Inscrições estão abertas até 1º de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:27

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) abriu inscrições para concurso público para preencher 142 vagas. Os cargos são de níveis médio e superior com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (3) e seguem até o dia 1º de dezembro de 2025. Os candidatos devem se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 55,00 para cargos de Ensino Médio e R$ 100,00 para cargos de Ensino Superior. O pagamento do boleto deve ser efetuado até o dia 2 de dezembro de 2025.

O concurso público terá diversas etapas. A primeira é a prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para o dia 25 de janeiro de 2026.

O certame inclui ainda outras etapas, dependendo do cargo, tais como:

Prova Discursiva (Redação e/ou Estudo de Caso), de caráter eliminatório e classificatório (apenas para cargos de Nível Superior).

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório (apenas para cargos de Nível Superior).

A remuneração inicial varia conforme o emprego público, além de benefícios previstos em lei:

Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I (Nível Médio): R$ 3.944,00.

Analista de Suporte à Regulação de Transporte I (Nível Superior): R$ 10.366,00.

Especialista em Regulação de Transporte I (Nível Superior): R$ 12.070,00.

