Salários de até R$ 6,3 mil: SIMM oferece 389 vagas de emprego em Salvador nesta terça (4)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 23:07

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 389 vagas de trabalho para esta terça-feira (4) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como técnico em ressonância magnética, assistente administrativo, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, repositor de mercadoria, recepcionista, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 6,3 mil.

Veja vagas e salários disponíveis no SIMM nesta terça-feira (4)

Confira vagas por Reprodução


Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Tags:

Salvador Emprego Vagas Simm Empregos

