ECONOMIA

Sinduscon-BA elege nova diretoria para o biênio 2025/2027

O Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) elegeu a nova diretoria para o triênio 2025–2027, sob a chapa “Estamos Construindo”.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 21:13

O presidente, Eduardo, à direita, e o vice, Geraldo Menezes, à esquerda. Crédito: Divulgação

O novo presidente é o engenheiro Eduardo Bastos, sócio da Ghia Engenharia e presidente da Abrasi (Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana). O engenheiro Geraldo Menezes, da IBPC Construções e Montagem, assume a vice-presidência. "Com 27 anos de experiências diversas no Sinduscon/Ba, convivendo com sete gestões muito atuantes, o meu desafio nos próximos dois anos é dar sequência a esse crescimento contínuo e defender o setor da construção, um grande gerador de desenvolvimento, emprego e renda", afirma.

Como já é tradição no Sindicato, a eleição ocorreu em chapa única, com o nome “Estamos Construindo”, simbolizando a força e a continuidade do trabalho em favor do setor.

A nova gestão assume o comando do Sinduscon-BA em um momento de forte dinamismo do setor da construção civil, que tem se consolidado como o maior gerador de empregos formais na Bahia, segundo dados recentes do Novo Caged. O desempenho reforça o papel estratégico da construção civil na retomada do crescimento econômico e na transformação social do estado.

O Sinduscon Bahia segue firme em sua missão de representar, fortalecer e impulsionar a construção civil baiana, consolidando seu papel como voz ativa e protagonista do setor.