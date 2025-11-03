Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sinduscon-BA elege nova diretoria para o biênio 2025/2027

O Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) elegeu a nova diretoria para o triênio 2025–2027, sob a chapa “Estamos Construindo”.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 21:13

O presidente, Eduardo, à direita, e o vice, Geraldo Menezes, à esquerda.
O presidente, Eduardo, à direita, e o vice, Geraldo Menezes, à esquerda. Crédito: Divulgação

O novo presidente é o engenheiro Eduardo Bastos, sócio da Ghia Engenharia e presidente da Abrasi (Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana). O engenheiro Geraldo Menezes, da IBPC Construções e Montagem, assume a vice-presidência. "Com 27 anos de experiências diversas no Sinduscon/Ba, convivendo com sete gestões muito atuantes, o meu desafio nos próximos dois anos é dar sequência a esse crescimento contínuo e defender o setor da construção, um grande gerador de desenvolvimento, emprego e renda", afirma.

Como já é tradição no Sindicato, a eleição ocorreu em chapa única, com o nome “Estamos Construindo”, simbolizando a força e a continuidade do trabalho em favor do setor.

A nova gestão assume o comando do Sinduscon-BA em um momento de forte dinamismo do setor da construção civil, que tem se consolidado como o maior gerador de empregos formais na Bahia, segundo dados recentes do Novo Caged. O desempenho reforça o papel estratégico da construção civil na retomada do crescimento econômico e na transformação social do estado.

O Sinduscon Bahia segue firme em sua missão de representar, fortalecer e impulsionar a construção civil baiana, consolidando seu papel como voz ativa e protagonista do setor.

Com assessoria

Tags:

Indústria Economia Construção Civil

Mais recentes

Imagem - Projeto que reduz energia equivalente a cidade com um milhão de habitantes será apresentado na COP30

Projeto que reduz energia equivalente a cidade com um milhão de habitantes será apresentado na COP30
Imagem - Salários de até R$ 6,3 mil: SIMM oferece 389 vagas de emprego em Salvador nesta terça (4)

Salários de até R$ 6,3 mil: SIMM oferece 389 vagas de emprego em Salvador nesta terça (4)
Imagem - Agência reguladora abre concurso com 142 vagas e salários de até R$ 12 mil

Agência reguladora abre concurso com 142 vagas e salários de até R$ 12 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada