Seleção de universidade na Bahia oferece mais de 1.300 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (6)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 01:00

Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs)
Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas para um processo seletivo em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com o objetivo de contratar novos profissionais e formar cadastro de reserva para 22 cargos diferentes. Ao todo, são 66 vagas imediatas e 1.320 para reserva. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (6).

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis técnico/médio e superior. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 3,5 mil, conforme o cargo e a escolaridade exigida, com direito a auxílio-alimentação que pode variar entre R$ 13 e R$ 20 por dia, de acordo com a carga horária. A jornada semanal será de 30 a 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca responsável pela seleção. A taxa de inscrição é de R$ 70 para cargos de nível médio/técnico e de R$ 80 para cargos de nível superior.

Vagas e salários

Veja as vagas disponíveis no processo seletivo da UEFS

Salários do processo seletivo

Etapas e prazos

O processo seletivo será composto por avaliação de títulos, de caráter classificatório. A análise curricular tem como objetivo avaliar o perfil dos candidatos com base no nível de escolaridade, experiência profissional, conhecimentos específicos e cursos realizados (técnicos, profissionalizantes ou extracurriculares).

O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

Veja o edital completo.

