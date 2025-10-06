VITRINE

Braskem apresenta soluções sustentáveis em maior feira do mundo

Companhia apresenta ecossistema completo para impulsionar um futuro mais circular e neutro em carbono

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:18

Braskem se destaca em soluções sustentáveis na indústria petroquímica Crédito: Divulgação

O maior evento internacional da indústria de plásticos e borrachas será uma vitrine para a Braskem apresentar o seu portfólio de soluções sustentáveis. A petroquímica brasileira participa da Feira K 2025, na Alemanha, entre os dias 8 e 15 de outubro, reafirmando sua liderança na produção de biopolímeros e incentiva a transição para uma economia circular de carbono neutro.

“A Braskem oferece aos seus clientes um ecossistema completo com soluções sustentáveis disponíveis em escala, além de serviços e iniciativas que apoiam nossos stakeholders em direção aos seus compromissos de sustentabilidade, o que aumenta, assim, a nossa competitividade no setor”, afirma Americo Bartilotti, vice-presidente comercial da Braskem na América do Sul.

Presente na Feira K desde 2010, a Braskem levará para a edição avanços relacionados ao Carbono Renovável e Carbono Circular. “Avançar com soluções que contribuam para a redução das emissões de CO2 está no centro da nossa jornada em busca de impulsionar a circularidade e combater as mudanças climáticas. Por isso, disponibilizamos um ecossistema completo com soluções sustentáveis que mantém o carbono no ciclo, reforçam a responsabilidade da cadeia e andam lado a lado com a inovação”, afirma Americo.

Liderança no desenvolvimento sustentável

Em 2010, a Braskem iniciou a produção de polietileno a partir do etanol da cana-de-açúcar. Anos depois, o leque de produtos evoluiu e foram lançados ao mercado o EVA e a cera de polietileno I'm green™ bio-based, de modo a tornar seu portfólio ainda mais completo e ideal para empresas que buscam reduzir, por meio das matérias-primas, as emissões de gases de efeito estufa. Hoje, o polietileno I'm green™ bio-based está presente em mais de 40 países e é utilizado por mais de 200 empresas e marcas ao redor do mundo.

A Braskem conta também com o Programa de Compra Responsável de Etanol, onde há maior controle da cadeia para atuar em conformidade com as regras relacionadas à qualidade, aos direitos humanos e à responsabilidade social. “Desse modo, geramos impacto positivo para a sociedade, garantimos condições de trabalho seguras, estendendo nossa preocupação com o nosso produto para a cadeia que está por trás da matéria-prima utilizada”, diz Americo.

Outro aspecto da liderança da companhia no desenvolvimento sustentável e nos seus esforços em competitividade é o ecossistema Wenew™, que inclui um portfólio completo de produtos com conteúdo reciclado. Até o final de 2024, seu catálogo já incluía mais de 55 tipos de produtos, com vendas superiores a 85 mil toneladas — um crescimento de mais de 35 vezes desde 2019. Durante a Feira K 2025, os visitantes podem conhecer melhor esses e outros produtos da companhia.