Braskem aprova investimento para ampliar produção de eteno e polietileno no Rio de Janeiro

Donaldson Gomes
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:37
O conselho de administração da Braskem aprovou um investimento de aproximadamente R$ 4,2 bilhões, destinado para aumento da capacidade da sua central petroquímica do Rio de Janeiro em 220 mil toneladas de eteno por ano e de volumes equivalentes de polietileno. A fase inicial de engenharia básica com um orçamento de R$ 233 milhões já havia sido aprovada em fevereiro deste ano.
O projeto, que representa mais um passo na estratégia de transformação industrial e competitividade da companhia, faz parte do seu Programa de Transformação. Com previsão de conclusão para o final de 2028, ele está condicionado à obtenção de financiamentos adicionais aos recursos já aprovados no REIQ Investimentos - Regime Especial da Indústria Química - para os anos de 2025 e 2026. Tal estratégia está inserida nas atuais análises e discussões da estrutura de capital ideal para a Companhia.
“Apesar do atual cenário global desafiador, temos que garantir que a Braskem terá competitividade no novo cenário petroquímico mundial, garantindo sua sobrevivência e perpetuidade. O investimento na central petroquímica do Rio de Janeiro demonstra nossa confiança no potencial do Brasil e o compromisso da companhia em contribuir com uma reindustrialização sustentável do setor, pautada em inovação e geração de valor”, afirma o vice-presidente de Negócios América do Sul da Braskem, Stefan Lepecki.
Para viabilizar o projeto, o Conselho também aprovou a contratação de volume adicional de etano, mediante acordo de fornecimento de longo prazo com a Petrobras, que ainda está em fase final de negociação. A medida garante segurança de suprimento e competitividade à operação, fortalecendo a parceria estratégica entre as duas companhias.
O projeto busca aumentar a utilização de gás na matriz de insumos da Braskem, reduzindo custos e emissões, e tornando o parque industrial da companhia mais moderno, sustentável e competitivo. “Estamos dando um passo importante na transição energética da Braskem e da própria indústria química no país. Esse é um investimento que olha para o futuro - com eficiência, sustentabilidade e foco na geração de valor”, conclui o executivo.