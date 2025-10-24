PETROQUÍMICA

Braskem aprova investimento para ampliar produção de eteno e polietileno no Rio de Janeiro

Com previsão de R$ 4,2 bilhões em recursos, projeto reforça a transformação industrial da companhia e consolida parceria estratégica com a Petrobras

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:37

Central petroquímica da Braskem no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O conselho de administração da Braskem aprovou um investimento de aproximadamente R$ 4,2 bilhões, destinado para aumento da capacidade da sua central petroquímica do Rio de Janeiro em 220 mil toneladas de eteno por ano e de volumes equivalentes de polietileno. A fase inicial de engenharia básica com um orçamento de R$ 233 milhões já havia sido aprovada em fevereiro deste ano.

O projeto, que representa mais um passo na estratégia de transformação industrial e competitividade da companhia, faz parte do seu Programa de Transformação. Com previsão de conclusão para o final de 2028, ele está condicionado à obtenção de financiamentos adicionais aos recursos já aprovados no REIQ Investimentos - Regime Especial da Indústria Química - para os anos de 2025 e 2026. Tal estratégia está inserida nas atuais análises e discussões da estrutura de capital ideal para a Companhia.

“Apesar do atual cenário global desafiador, temos que garantir que a Braskem terá competitividade no novo cenário petroquímico mundial, garantindo sua sobrevivência e perpetuidade. O investimento na central petroquímica do Rio de Janeiro demonstra nossa confiança no potencial do Brasil e o compromisso da companhia em contribuir com uma reindustrialização sustentável do setor, pautada em inovação e geração de valor”, afirma o vice-presidente de Negócios América do Sul da Braskem, Stefan Lepecki.

Para viabilizar o projeto, o Conselho também aprovou a contratação de volume adicional de etano, mediante acordo de fornecimento de longo prazo com a Petrobras, que ainda está em fase final de negociação. A medida garante segurança de suprimento e competitividade à operação, fortalecendo a parceria estratégica entre as duas companhias.