Prefeitura abre concurso público com 21 vagas e salários de até R$ 8.066,69

Inscrições vão de 10 de novembro a 10 de dezembro e candidatos passarão por prova objetiva em janeiro de 2026

Carol Neves

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:01

Roca Sales Crédito: Reprodução

Após suspensão, a Prefeitura de Roca Sales (RS) retomou o concurso público oferecendo vagas para diferentes níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 8 mil. Os candidatos precisam realizar nova inscrição para participar do certame.

Salário do concurso

Os salários oferecidos variam de R$ 1.894,21 a R$ 8.066,69, dependendo do cargo escolhido, abrangendo funções de níveis fundamental, médio e superior.

Quantas vagas tem o concurso?

O concurso disponibiliza 21 vagas imediatas, além de oportunidades para cadastro reserva.

Qual a data da prova?

A prova objetiva está prevista para os dias 17 e 18 de janeiro de 2026. Algumas funções específicas, como Cozinheira/Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas, Operário e Servente de Limpeza, ainda contarão com provas práticas, que são eliminatórias e classificatórias.

Quais os requisitos?

As oportunidades são destinadas a candidatos com escolaridade nos níveis fundamental, médio e superior, de acordo com o cargo.

Como se inscrever no concurso?

As inscrições devem ser feitas entre 13h do dia 10 de novembro e 13h do dia 10 de dezembro. Todos os interessados precisam realizar uma nova inscrição e gerar um novo boleto de pagamento, com valores que variam de R$ 60,00 a R$ 150,00 conforme a função. “Em hipótese alguma haverá aproveitamento de inscrição realizada anteriormente”, alerta o comunicado oficial.

Mais informações estão disponíveis no edital do concurso.

SERVIÇO

Banca organizadora: Objetiva Concursos

Inscrições: 10 de novembro a 10 de dezembro

Pagamento da taxa: até 10 de dezembro