Softtek e Fundação Solidária firmam parceria com o MT para impulsionar empregabilidade e inclusão digital

O projeto promove a Escola do Trabalhador 4.0, ampliando o acesso a mais de 134 cursos gratuitos de tecnologia para jovens de comunidades carentes

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:15

O intuito de fomentar a qualificação de jovens e adultos para o mercado de trabalho de TI. Crédito: Freepik/Reprodução

A Softtek e a Fundação Solidária anunciam uma parceria estratégica com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para a promoção e divulgação da Escola do Trabalhador 4.0, no intuito de fomentar a qualificação de jovens e adultos para o mercado de trabalho de TI.

A Escola do Trabalhador 4.0 é uma plataforma de cursos online e gratuitos, fruto da colaboração entre o MTE e a Microsoft, desenhada para preparar os trabalhadores brasileiros para a nova economia. Com mais de 134 cursos em seu catálogo, os participantes podem obter certificados em diversas áreas de tecnologia, tais como: Letramento Digital, Fundamentos e Produtividade, Profissionalizante, Avançado em Tecnologia da Informação, Dynamics 365 e Educação Financeira com Excel e Inteligência Artificial.

A motivação da parceria está alinhada à proposta de usar a tecnologia para fortalecer a empregabilidade através do letramento digital. Estudos mostram que cerca de 36% dos estudantes do ensino médio não possuem computador ou tablet em casa, uma barreira que limita o acesso ao mercado de trabalho (TIC Educação, CGI.br, 2023).

"A inclusão digital não é um diferencial, é uma necessidade básica para o futuro do trabalho no Brasil. Ao nos tornarmos parceiros do MTE na Escola do Trabalhador 4.0, reforçamos nosso compromisso em democratizar o acesso ao conhecimento e à tecnologia de ponta, garantindo que nossos jovens estejam aptos para competir na economia global", enfatiza Eduardo Floriano, vice-presidente de operações da Softtek Brasil.

Como parceiras, a Softtek e a Fundação Solidária irão direcionar seus esforços de divulgação e promoção para os jovens nas localidades onde atua com iniciativas de inclusão digital: Cidade Tiradentes (SP), Tijuca (RJ) e Caucaia (CE). O objetivo é mobilizar inscrições e acompanhar os participantes para garantir a conclusão dos cursos e o máximo aproveitamento da formação.

Em uma ação pioneira para combater a desigualdade de acesso, o plano é disponibilizar tablets com acesso à internet para alunos de regiões remotas. Este esforço visa superar o desafio da infraestrutura domiciliar, visto que, apesar de 92% das escolas brasileiras terem internet, cerca de 36% dos estudantes do ensino médio não possuem computador ou tablet em casa, limitando a participação em formações online.

"Acreditamos que a tecnologia é o principal motor de transformação social. Nosso papel é remover os obstáculos, sejam eles a falta de conhecimento ou a ausência de equipamentos, para que o talento desses jovens floresça. O MTE e a Fundação Solidária estão lado a lado nessa jornada de construção do futuro profissional do nosso país", afirma Miguel Garcia, country manager da Softtek Brasil.

Para mais informações, acesse: https://cadastro.escoladotrabalhador40.com.br/.