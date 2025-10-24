Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 20h semanais e salários de até R$ 13 mil

Inscrições estão abertas até 24 de dezembro

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:42

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Agudo, no Rio Grande do Sul, abriu Concurso Público para o preenchimento de 38 vagas imediatas e formação de Cadastro de Reserva (CR). As oportunidades são destinadas a diversos cargos de ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior, com salários iniciais de até R$ 13.088,43 (para cargos de Médico). A carga horária semanal varia entre 20 e 44 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC), banca organizadora do certame. As inscrições começam nesta sexta-feira (24) e vão até 24 de dezembro.

O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade:

Nível Superior Completo: R$ 180,00.

Nível Técnico e Médio Completo: R$ 110,00.

Nível Fundamental Completo e Incompleto: R$ 80,00.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

O concurso será composto pelas seguintes etapas:

Prova Teórico-Objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos.

Prova de Títulos (classificatória) para os cargos de Professores (Nível Superior).

Prova Prática (classificatória) para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas, Eletricista, Mecânico, Pedreiro, Pintor e Operário.

Confira alguns cargos com vagas abertas:

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Médico Clínico Geral (1 vaga + CR): Exige Ensino Superior em Medicina e registro no Conselho de Classe. O vencimento é de R$ 13.088,43, com jornada de 20 horas semanais.

Auxiliar Administrativo (1 vaga + CR): Exige Ensino Médio Completo. O vencimento é de R$ 3.467,95, com jornada de 40 horas semanais.

Monitor de Escola (10 vagas + CR): Exige Ensino Fundamental Completo. O vencimento é de R$ 1.767,41, com jornada de 44 horas semanais.

Merendeira-Servente (5 vagas + CR): Exige Ensino Fundamental Incompleto. O vencimento é de R$ 1.576,34, com jornada de 44 horas semanais.

