OPORTUNIDADES

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 20h semanais e salários de até R$ 13 mil

Inscrições estão abertas até 24 de dezembro

Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:42

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Agudo, no Rio Grande do Sul, abriu Concurso Público para o preenchimento de 38 vagas imediatas e formação de Cadastro de Reserva (CR). As oportunidades são destinadas a diversos cargos de ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior, com salários iniciais de até R$ 13.088,43 (para cargos de Médico). A carga horária semanal varia entre 20 e 44 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC), banca organizadora do certame. As inscrições começam nesta sexta-feira (24) e vão até 24 de dezembro.

O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade:

Nível Superior Completo: R$ 180,00.

Nível Técnico e Médio Completo: R$ 110,00.

Nível Fundamental Completo e Incompleto: R$ 80,00.

Cinco dicas para se preparar para concursos 1 de 5

O concurso será composto pelas seguintes etapas:

Prova Teórico-Objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos.

Prova de Títulos (classificatória) para os cargos de Professores (Nível Superior).

Prova Prática (classificatória) para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas, Eletricista, Mecânico, Pedreiro, Pintor e Operário.

Confira alguns cargos com vagas abertas:

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Médico Clínico Geral (1 vaga + CR): Exige Ensino Superior em Medicina e registro no Conselho de Classe. O vencimento é de R$ 13.088,43, com jornada de 20 horas semanais.

Auxiliar Administrativo (1 vaga + CR): Exige Ensino Médio Completo. O vencimento é de R$ 3.467,95, com jornada de 40 horas semanais.

Monitor de Escola (10 vagas + CR): Exige Ensino Fundamental Completo. O vencimento é de R$ 1.767,41, com jornada de 44 horas semanais.