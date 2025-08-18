OPORTUNIDADE

Concursos para área policial têm 3.798 vagas abertas; salários chegam a R$ 11,4 mil

Maior parte das vagas são para o cargo de Guarda Municipal

Larissa Almeida

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:30

Guarda Municipal Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos na área policial estão em andamento pelo Brasil, totalizando cerca de 3.798 vagas disponíveis. As oportunidades abrangem desde cargos de soldado até oficiais, em diversas polícias estaduais, federais e corpos de bombeiros. Os salários chegam R$ 11,4 mil.

A maior remuneração em edital ativo, atualmente, é para o cargo de Oficial Capelão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com salário que pode alcançar R$ 11.435,59 depois da formação. As inscrições para a função estão abertas até o dia 28 de agosto e podem ser feitas pelo site da banca organizadora Idecan. A taxa de inscrição custa R$ 130. As provas são previstas em 9 de novembro.

Para concorrer, o candidato deve possuir diploma de graduação em Teologia reconhecido pelo Ministério da Educação; ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana por pelo menos dois anos, com comprovação oficial; contar com consentimento da autoridade eclesiástica e do Arcebispo Militar; ter entre 18 e 35 anos na data da inscrição; altura mínima de 1,65 m (sexo masculino) ou 1,60 m (sexo feminino); além de CNH categoria B ou superior.

Outro destaque é o concurso da Polícia Militar do Amapá para Oficial Combatente, com 240 vagas em cadastro reserva, oferece salário inicial de R$ 8.381,87, podendo chegar a R$ 11.375,37 após progressão na carreira. As inscrições estão abertas até o dia 21 de agosto no site da FCC, que é a banca organizadora do exame.

A prova está prevista para o dia 2 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 120. O processo seletivo é destinado a candidatos com curso superior em qualquer área, idade entre 18 e 35 anos, e altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.

Confira outros 5 concursos abertos na área policial:

1) Bombeiro AP

Vagas: 180 em cadastro reserva

Salário inicial: Até R$ 8.381,87

Taxa de inscrição: R$ 120

Prazo: 21 de agosto

Prova: 19 de outubro

2) Guarda Municipal em Chapecó

Vagas: 45 imediatas

Salário inicial: Até R$ 3.698,13

Taxa de inscrição: R$ 150

Prazo: 1º de setembro

Prova: 21 de setembro

3) Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (Degase RJ)

Vagas: 564 imediatas e 2.445 para cadastro de reserva

Salário inicial: Até R$ 4.441,89

Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 120

Prazo: 20 de agosto

Provas: 11 e 12 de outubro

4) Guarda Municipal de Diadema

Vagas: 100 imediatas e cadastro reserva

Salário inicial: Até R$ 3.519,42

Taxa de inscrição: R$ 78

Prazo: 27 de agosto

Provas: 21 de setembro

5) Guarda Civil Municipal de Indaiatuba

Vagas: 12 imediatas e cadastro reserva

Salário inicial: Até R$ 2.740,29

Taxa de inscrição: R$ 47

Prazo: 18 de setembro