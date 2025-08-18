Concursos para área policial têm 3.798 vagas abertas; salários chegam a R$ 11,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:30
Diversos concursos públicos na área policial estão em andamento pelo Brasil, totalizando cerca de 3.798 vagas disponíveis. As oportunidades abrangem desde cargos de soldado até oficiais, em diversas polícias estaduais, federais e corpos de bombeiros. Os salários chegam R$ 11,4 mil.
A maior remuneração em edital ativo, atualmente, é para o cargo de Oficial Capelão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com salário que pode alcançar R$ 11.435,59 depois da formação. As inscrições para a função estão abertas até o dia 28 de agosto e podem ser feitas pelo site da banca organizadora Idecan. A taxa de inscrição custa R$ 130. As provas são previstas em 9 de novembro.
Para concorrer, o candidato deve possuir diploma de graduação em Teologia reconhecido pelo Ministério da Educação; ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana por pelo menos dois anos, com comprovação oficial; contar com consentimento da autoridade eclesiástica e do Arcebispo Militar; ter entre 18 e 35 anos na data da inscrição; altura mínima de 1,65 m (sexo masculino) ou 1,60 m (sexo feminino); além de CNH categoria B ou superior.
Outro destaque é o concurso da Polícia Militar do Amapá para Oficial Combatente, com 240 vagas em cadastro reserva, oferece salário inicial de R$ 8.381,87, podendo chegar a R$ 11.375,37 após progressão na carreira. As inscrições estão abertas até o dia 21 de agosto no site da FCC, que é a banca organizadora do exame.
A prova está prevista para o dia 2 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 120. O processo seletivo é destinado a candidatos com curso superior em qualquer área, idade entre 18 e 35 anos, e altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.
1) Bombeiro AP
Vagas: 180 em cadastro reserva
Salário inicial: Até R$ 8.381,87
Inscrições: Banca FCC
Taxa de inscrição: R$ 120
Prazo: 21 de agosto
Prova: 19 de outubro
2) Guarda Municipal em Chapecó
Vagas: 45 imediatas
Salário inicial: Até R$ 3.698,13
Inscrições: Banca Fepese
Taxa de inscrição: R$ 150
Prazo: 1º de setembro
Prova: 21 de setembro
3) Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (Degase RJ)
Vagas: 564 imediatas e 2.445 para cadastro de reserva
Salário inicial: Até R$ 4.441,89
Inscrições: Banca Idecan
Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 120
Prazo: 20 de agosto
Provas: 11 e 12 de outubro
4) Guarda Municipal de Diadema
Vagas: 100 imediatas e cadastro reserva
Salário inicial: Até R$ 3.519,42
Inscrições: Instituto Mais
Taxa de inscrição: R$ 78
Prazo: 27 de agosto
Provas: 21 de setembro
5) Guarda Civil Municipal de Indaiatuba
Vagas: 12 imediatas e cadastro reserva
Salário inicial: Até R$ 2.740,29
Inscrições: Consulplan
Taxa de inscrição: R$ 47
Prazo: 18 de setembro
Provas: 2 de novembro