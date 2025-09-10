OPORTUNIDADE

Conselho de Administração lança concurso com 730 vagas e salários de R$ 5,9 mil

Veja os detalhes do edital do CRA-SP

Maysa Polcri

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:14

Provas serão realizadas em dezembro Crédito: Agência Brasil

O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) publicou edital do concurso público com 730 vagas, sendo 22 imediatas e 708 para formação de cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior. A validade do concurso será de até quatro anos após o resultado final para chamar os aprovados.

O salário inicial é de até R$ 5.968, além de benefícios. As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro, no site do Instituto Quadrix, resoponsável pelo certame. Os valores das taxas de participação são de R$ 65 para os cargos de nível médio e nível técnico e R$ 72 para os cargos de nível superior. Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e para doadores de medula óssea.

De acordo com o edital, as provas objetivas serão realizadas em 14 de dezembro, na cidade de São Paulo. O processo seletivo conta ainda como prova discursiva e avaliação de títulos (para os cargos de nível superior). Há vagas para as áreas de técnica de manutenção, analista de atendimento, contabilidade, marketing, recursos humanos, comunicação, entre outros (veja abaixo).