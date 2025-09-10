Acesse sua conta
Conselho de Administração lança concurso com 730 vagas e salários de R$ 5,9 mil

Veja os detalhes do edital do CRA-SP

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:14

Descubra como a Inteligência Artificial pode transformar sua rotina de estudos e facilitar a fixação de conteúdos para concursos públicos
Provas serão realizadas em dezembro Crédito: Agência Brasil

O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) publicou edital do concurso público com 730 vagas, sendo 22 imediatas e 708 para formação de cadastro de reserva em vários cargos de nível médio, técnico e superior. A validade do concurso será de até quatro anos após o resultado final para chamar os aprovados. 

O salário inicial é de até R$ 5.968, além de benefícios. As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro, no site do Instituto Quadrix, resoponsável pelo certame. Os valores das taxas de participação são de R$ 65 para os cargos de nível médio e nível técnico e R$ 72 para os cargos de nível superior. Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e para doadores de medula óssea.

De acordo com o edital, as provas objetivas serão realizadas em 14 de dezembro, na cidade de São Paulo. O processo seletivo conta ainda como prova discursiva e avaliação de títulos (para os cargos de nível superior). Há vagas para as áreas de técnica de manutenção, analista de atendimento, contabilidade, marketing, recursos humanos, comunicação, entre outros (veja abaixo). 

Vagas abertas em concurso do CRA-SP
Vagas abertas em concurso do CRA-SP Crédito: Reprodução

