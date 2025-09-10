OPORTUNIDADE

Cidade litorânea abre concurso público com salários de até R$ 3,8 mil

Inscrições abrem nesta quarta (10) e seguem até 12 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:00

Orla de Santos, no litoral paulista Crédito: Mtur

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, abriu 30 vagas em concurso público para preencher vagas para seis cargos com salários de até R$ 3,8 mil. As inscrições abrem nesta quarta-feira (10) e seguem até 12 de outubro no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), banca examinadora responsável pelo certame.

São oferecidas vagas nos cargos de atendente de ouvidoria, auxiliar de serviços gerais, monitor ambiental, agente de comunicação, agente de Defesa Civil e técnico em biblioteconomia. Os salários variam de R$ 1.908,24 a R$ 3.851,49, a depender da função e nível de escolaridade, além de auxílio refeição de R$ 968. As cargas horárias são entre 30 a 40 horas semanais.

As provas estão previstas para o dia 30 de novembro. Duas funções, às de agente de Defesa Civil e auxiliar de serviços gerais terão duas fases, com prova de aptidão física e prova prática, respectivamente. O restante terá apenas uma única fase.