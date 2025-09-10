Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade litorânea abre concurso público com salários de até R$ 3,8 mil

Inscrições abrem nesta quarta (10) e seguem até 12 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:00

Orla de Santos, no litoral paulista
Orla de Santos, no litoral paulista Crédito: Mtur

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, abriu 30 vagas em concurso público para preencher vagas para seis cargos com salários de até R$ 3,8 mil. As inscrições abrem nesta quarta-feira (10) e seguem até 12 de outubro no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), banca examinadora responsável pelo certame.

São oferecidas vagas nos cargos de atendente de ouvidoria, auxiliar de serviços gerais, monitor ambiental, agente de comunicação, agente de Defesa Civil e técnico em biblioteconomia. Os salários variam de R$ 1.908,24 a R$ 3.851,49, a depender da função e nível de escolaridade, além de auxílio refeição de R$ 968. As cargas horárias são entre 30 a 40 horas semanais.

Leia mais

Imagem - Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 6 mil

Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 6 mil

Imagem - Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil

Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil

Imagem - Tribunal de Contas anuncia concurso público com salários de até R$ 20 mil

Tribunal de Contas anuncia concurso público com salários de até R$ 20 mil

As provas estão previstas para o dia 30 de novembro. Duas funções, às de agente de Defesa Civil e auxiliar de serviços gerais terão duas fases, com prova de aptidão física e prova prática, respectivamente. O restante terá apenas uma única fase.

Em todos os cargos serão exigidos conhecimentos básicos: língua portuguesa e matemática ou raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos. As informações sobre os locais serão divulgadas em 21 de novembro no Diário Oficial e site do IBAM.

Mais recentes

Imagem - Conselho de Administração lança concurso com 730 vagas e salários de R$ 5,9 mil

Conselho de Administração lança concurso com 730 vagas e salários de R$ 5,9 mil
Imagem - Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 6 mil

Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 6 mil
Imagem - Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil

Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
01

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
02

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imagem - Blogueira é retirada de restaurante em Salvador por causa de roupa: 'Vergonhoso'
03

Blogueira é retirada de restaurante em Salvador por causa de roupa: 'Vergonhoso'

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
04

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador