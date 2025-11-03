Acesse sua conta
Inscrições para concurso da Polícia Civil com salários de até R$ 20 mil se encerram nesta terça (4)

Confira os detalhes do concurso

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:36

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

Interessados em alguma das 200 vagas do concurso público da Polícia Civil do Piauí têm até esta terça-feira (4) para realizar as inscrições. São 200 vagas imediatas: 30 para delegado, 150 para investigador e 20 para perito criminal. Também há 216 vagas para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 7,2 mil a R$ 20,6 mil.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os custo das taxas variam conforme o cargo desejado. O valor para as provas de delegado é R$ 220, R$ 150 para perito criminal e R$ 120 para os demais cargos.

A prova objetiva será aplicada em 25 de janeiro de 2026 para todos os cargos. A primeira fase também inclui prova discursiva, teste físico, avaliação psicológica, exame de saúde, análise de títulos, investigação social e prova oral (exclusiva para delegado). A segunda fase consiste em curso de formação, com caráter eliminatório.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
