SÃO PAULO

Inscrições prorrogadas para concurso da Polícia Penal com 1 mil vagas e salários de R$ 4,6 mil

Remuneração inicial para o policial penal é de R$ 4.695,60 em São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:55

Inscrições ficam abertas até dezembro; salário inicial é de R$ 4,6 mil Crédito: Reprodução

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo prorrogou as inscrições do concurso para 1,1 mil vagas de policial penal para o sexo masculino. As inscrições para o concurso público vão até o dia 22 de dezembro. A remuneração inicial é de R$ 4.695,60.

O cargo exige nível superior de escolaridade, e o regime de trabalho é de dedicação exclusiva, o que impede o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto aquelas relativas ao ensino e à difusão cultural. As inscrições devem ser realizadas somente através do site.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 122,17. O pagamento do boleto bancário deverá ser efetuado até às 23h59 do dia 22 de dezembro de 2025.

Etapas

A prova objetiva da Polícia Penal, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para ser aplicada no dia 8 de fevereiro de 2026, das 14h às 17h. O exame conta com 50 questões de múltipla escolha das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Aprovados na prova deverão passar pela fase de aferimento da estatura e prova de aptidão física. Serão convocados para esta fase os 7,5 mil candidatos melhor classificados na prova objetiva. Para ser considerado apto, o candidato deverá obter no mínimo 20 pontos em cada um dos testes e perfazer nota igual ou superior a 201 pontos no somatório geral dos quatro testes, que totalizam até 400 pontos.



Para a terceira fase serão convocados os candidatos considerados aptos no teste anterior. Trata-se do exame psicológico, com objetivo de verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo. Por fim, os aprovados precisarão comprovar idoneidade e conduta Ilibada durante a fase de investigação social .

Histórico

Em setembro de 2024, o Governo de São Paulo anunciou a criação da Polícia Penal por meio de lei. A nova legislação unifica as carreiras de Agente de Segurança Penitenciária (ASP) e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) e estabelece a Polícia Penal como órgão permanente de segurança pública, equiparando ao mesmo patamar das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.