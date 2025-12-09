Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de 10h e salários de até R$ 12,2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:28
A Prefeitura de Platina (SP) está com inscrições abertas para concurso público com 9 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.684,62 a R$ 12.226,49, com jornadas de trabalho entre 10 e 40 horas semanais, incluindo possibilidade de revezamento, conforme o cargo.
A organização do concurso é da banca Exitus Concursos. As inscrições seguem abertas até 18 de dezembro, exclusivamente pelo site da organizadora. A prova objetiva está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026.
Concurso da Prefeitura de Platina
Nível fundamental incompleto:
Motorista — 1 vaga
Requisitos: ensino fundamental incompleto, CNH categoria “D” ou superior e conhecimentos específicos do cargo.
Nível médio completo:
Agente de Desenvolvimento Infantil — 1 vaga
Requisitos: ensino médio completo e conhecimentos específicos do cargo.
Nível superior:
Auditor Fiscal de Tributos — 1 vaga
Controlador Interno — 1 vaga
Requisitos: formação em direito, ciências contábeis, administração, economia ou gestão pública.
Farmacêutico — cadastro reserva
Requisitos: graduação em farmácia e registro no CRF.
Médico Clínico Geral — 1 vaga
Médico ESF — 1 vaga
Médico Ginecologista — 1 vaga
Médico Pediatra — 1 vaga
Requisitos: graduação em medicina, CRM e especialização, quando exigida.
Procurador Jurídico Municipal — 1 vaga
Requisitos: bacharelado em Direito, registro na OAB e dois anos de prática jurídica após a graduação.
Motorista — R$ 1.684,62
Agente de Desenvolvimento Infantil — R$ 1.968,50
Auditor Fiscal de Tributos — R$ 4.465,48
Controlador Interno — R$ 4.465,48
Farmacêutico — R$ 4.244,16 (cadastro reserva)
Médico Clínico Geral — R$ 5.517,59
Médico Ginecologista — R$ 5.517,59
Médico Pediatra — R$ 5.517,59
Procurador Jurídico — R$ 6.363,57
Médico ESF — R$ 12.226,49
Taxas de inscrição
Nível fundamental: R$ 40
Nível médio: R$ 50
Nível superior: R$ 100
O concurso será composto por uma única etapa, com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Para cargos de nível superior, a prova terá:
5 questões de Língua Portuguesa
5 questões de Legislação
20 questões de Conhecimentos Específicos
Para cargos de nível fundamental, a prova terá:
5 questões de Língua Portuguesa
5 questões de Matemática
20 questões de Conhecimentos Específicos