Prefeitura abre concurso com vagas imediatas de 10h e salários de até R$ 12,2 mil

Organização do concurso é da banca Exitus Concursos

9 de dezembro de 2025

A Prefeitura de Platina (SP) está com inscrições abertas para concurso público com 9 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.684,62 a R$ 12.226,49, com jornadas de trabalho entre 10 e 40 horas semanais, incluindo possibilidade de revezamento, conforme o cargo.

A organização do concurso é da banca Exitus Concursos. As inscrições seguem abertas até 18 de dezembro, exclusivamente pelo site da organizadora. A prova objetiva está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026.

Quais os cargos e vagas?

Nível fundamental incompleto:

Motorista — 1 vaga

Requisitos: ensino fundamental incompleto, CNH categoria “D” ou superior e conhecimentos específicos do cargo.

Nível médio completo:

Agente de Desenvolvimento Infantil — 1 vaga

Requisitos: ensino médio completo e conhecimentos específicos do cargo.

Nível superior:

Auditor Fiscal de Tributos — 1 vaga

Controlador Interno — 1 vaga

Requisitos: formação em direito, ciências contábeis, administração, economia ou gestão pública.

Farmacêutico — cadastro reserva

Requisitos: graduação em farmácia e registro no CRF.

Médico Clínico Geral — 1 vaga

Médico ESF — 1 vaga

Médico Ginecologista — 1 vaga

Médico Pediatra — 1 vaga

Requisitos: graduação em medicina, CRM e especialização, quando exigida.

Procurador Jurídico Municipal — 1 vaga

Requisitos: bacharelado em Direito, registro na OAB e dois anos de prática jurídica após a graduação.

Veja os salários por cargo

Motorista — R$ 1.684,62

Agente de Desenvolvimento Infantil — R$ 1.968,50

Auditor Fiscal de Tributos — R$ 4.465,48

Controlador Interno — R$ 4.465,48

Farmacêutico — R$ 4.244,16 (cadastro reserva)

Médico Clínico Geral — R$ 5.517,59

Médico Ginecologista — R$ 5.517,59

Médico Pediatra — R$ 5.517,59

Procurador Jurídico — R$ 6.363,57

Médico ESF — R$ 12.226,49

Taxas de inscrição

Nível fundamental: R$ 40

Nível médio: R$ 50

Nível superior: R$ 100

Como será o processo?

O concurso será composto por uma única etapa, com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

Para cargos de nível superior, a prova terá:

5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Legislação

20 questões de Conhecimentos Específicos

Para cargos de nível fundamental, a prova terá:

5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Matemática