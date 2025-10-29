Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instituto de saúde abre processo seletivo com 535 vagas e salários de até R$ 15 mil

Prazo de inscrição encerra no dia 2 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:00

ICEPi abre processo seletivo para profissionais da saúde Crédito: Divulgação/ICEPi

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) abriu as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 535 vagas de nível superior no Espírito Santo. Os salários vão de R$ 4,3 mil a R$ 15 mil.

As inscrições podem ser feitas pelo site, com envio das informações solicitadas via formulário e documentos. Não há cobrança de taxa. O prazo vai até o dia 2 de novembro.

Confira disposição do quadro de vagas do processo seletivo do ICEPI

Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução
1 de 26
Quadro de vagas do processo seletivo do ICEPi por Reprodução

As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Na categoria Formação de Aprimoramento em consultório de rua, há oportunidades para: Assistente Social (4 vagas); Cirurgião-dentista (2 vagas); Enfermeiro (3 vagas); Médico(a) (3 vagas); Médico(a) - difícil fixação (50 vagas); Profissional de Educação Física (1 vaga); Psicólogo(a) (3 vagas); e Terapeuta Ocupacional (24 vagas).

Na categoria Formação de Aprimoramento em Interprofissionalidade na Equipe Multiprofissional, as vagas são para: Assistente Social (22 vagas); Farmacêutico(a) (15 vagas); Fisioterapeuta (31 vagas); Fonoaudiólogo(a) (43 vagas); Nutricionista (22 vagas); Arte-educador (2 vagas); Profissional de Educação Física (37 vagas); Profissional de Gerontologia (7 vagas); Psicólogo(a) (36 vagas); Sanitarista (4 vagas); e Terapeuta Ocupacional (24 vagas).

Na categoria Formação de Aprimoramento em Saúde da Família, há 83 vagas para Cirurgião-dentista; na categoria Profissional Enfermeiro em Saúde da Família, são 103 vagas para Enfermeiro; na categoria Profissional Médico em Saúde da Família, há 40 vagas para Médico(a) e 50 vagas para Médico(a) - difícil fixação (50 vagas);

A seleção dos candidatos inscritos será feita pela análise dos títulos, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital. Aqueles que forem classificados terão contrato com validade de quatro meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Mais recentes

Imagem - Concurso: prefeitura abre 781 vagas de nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 5,9 mil

Concurso: prefeitura abre 781 vagas de nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 5,9 mil
Imagem - Saiba onde estão as mais de 800 vagas em concursos públicos de órgãos na Bahia; confira

Saiba onde estão as mais de 800 vagas em concursos públicos de órgãos na Bahia; confira
Imagem - SIMM oferece mais de 350 vagas de emprego em Salvador; salários chegam a R$ 3,5 mil

SIMM oferece mais de 350 vagas de emprego em Salvador; salários chegam a R$ 3,5 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada