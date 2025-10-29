OPORTUNIDADE

Instituto de saúde abre processo seletivo com 535 vagas e salários de até R$ 15 mil

Prazo de inscrição encerra no dia 2 de novembro

Larissa Almeida

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:00

ICEPi abre processo seletivo para profissionais da saúde Crédito: Divulgação/ICEPi

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) abriu as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 535 vagas de nível superior no Espírito Santo. Os salários vão de R$ 4,3 mil a R$ 15 mil.

As inscrições podem ser feitas pelo site, com envio das informações solicitadas via formulário e documentos. Não há cobrança de taxa. O prazo vai até o dia 2 de novembro.

Confira disposição do quadro de vagas do processo seletivo do ICEPI 1 de 26

As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Na categoria Formação de Aprimoramento em consultório de rua, há oportunidades para: Assistente Social (4 vagas); Cirurgião-dentista (2 vagas); Enfermeiro (3 vagas); Médico(a) (3 vagas); Médico(a) - difícil fixação (50 vagas); Profissional de Educação Física (1 vaga); Psicólogo(a) (3 vagas); e Terapeuta Ocupacional (24 vagas).

Na categoria Formação de Aprimoramento em Interprofissionalidade na Equipe Multiprofissional, as vagas são para: Assistente Social (22 vagas); Farmacêutico(a) (15 vagas); Fisioterapeuta (31 vagas); Fonoaudiólogo(a) (43 vagas); Nutricionista (22 vagas); Arte-educador (2 vagas); Profissional de Educação Física (37 vagas); Profissional de Gerontologia (7 vagas); Psicólogo(a) (36 vagas); Sanitarista (4 vagas); e Terapeuta Ocupacional (24 vagas).

Na categoria Formação de Aprimoramento em Saúde da Família, há 83 vagas para Cirurgião-dentista; na categoria Profissional Enfermeiro em Saúde da Família, são 103 vagas para Enfermeiro; na categoria Profissional Médico em Saúde da Família, há 40 vagas para Médico(a) e 50 vagas para Médico(a) - difícil fixação (50 vagas);