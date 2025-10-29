Instituto de saúde abre processo seletivo com 535 vagas e salários de até R$ 15 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:00
O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) abriu as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 535 vagas de nível superior no Espírito Santo. Os salários vão de R$ 4,3 mil a R$ 15 mil.
As inscrições podem ser feitas pelo site, com envio das informações solicitadas via formulário e documentos. Não há cobrança de taxa. O prazo vai até o dia 2 de novembro.
Confira disposição do quadro de vagas do processo seletivo do ICEPI
As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Na categoria Formação de Aprimoramento em consultório de rua, há oportunidades para: Assistente Social (4 vagas); Cirurgião-dentista (2 vagas); Enfermeiro (3 vagas); Médico(a) (3 vagas); Médico(a) - difícil fixação (50 vagas); Profissional de Educação Física (1 vaga); Psicólogo(a) (3 vagas); e Terapeuta Ocupacional (24 vagas).
Na categoria Formação de Aprimoramento em Interprofissionalidade na Equipe Multiprofissional, as vagas são para: Assistente Social (22 vagas); Farmacêutico(a) (15 vagas); Fisioterapeuta (31 vagas); Fonoaudiólogo(a) (43 vagas); Nutricionista (22 vagas); Arte-educador (2 vagas); Profissional de Educação Física (37 vagas); Profissional de Gerontologia (7 vagas); Psicólogo(a) (36 vagas); Sanitarista (4 vagas); e Terapeuta Ocupacional (24 vagas).
Na categoria Formação de Aprimoramento em Saúde da Família, há 83 vagas para Cirurgião-dentista; na categoria Profissional Enfermeiro em Saúde da Família, são 103 vagas para Enfermeiro; na categoria Profissional Médico em Saúde da Família, há 40 vagas para Médico(a) e 50 vagas para Médico(a) - difícil fixação (50 vagas);
A seleção dos candidatos inscritos será feita pela análise dos títulos, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital. Aqueles que forem classificados terão contrato com validade de quatro meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.