Tribunal de Contas abre concurso com 20 vagas e salários de até R$ 26.159,01

Vagas são para o cargo de Auditor Fiscal; inscrições seguem até 3 de dezembro

Yan Inácio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:17

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu inscrições para concurso público com 20 vagas imediatas no cargo de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), além da formação de cadastro de reserva. A jornada de trabalho semanal é de 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

As inscrições abrem na quinta-feira (30) e seguem até 3 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00. O salário inicial para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo é de R$ 26.159,01. O requisito para a posse na função é diploma de nível superior em qualquer área de formação.

O certame terá duas etapas principais. A primeira é composta pelas provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, sob responsabilidade do Cebraspe.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026. As provas e o programa de formação serão realizados em Brasília/DF.