Salários de até R$ 3,2 mil: SIMM oferece 421 vagas de emprego em Salvador nesta quinta (30)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:50

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 421 vagas de trabalho para esta quinta-feira (30) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como técnico em enfermagem, técnico em radiologia, operador de logística, açougueiro, operador de telemarketing, atendente de balcão, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,2 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

1 de 9
Vejas as vagas disponíveis por Reprodução

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

1 de 13
Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Tags:

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm Empregos Oportunidade

