Secretarias de Infraestrutura, Desenvolvimento e Administração terão concurso com 120 vagas na Bahia

Maysa Polcri
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:00
O Governo da Bahia autorizou a abertura de oito concursos públicos para diferentes áreas durante evento realizado na terça-feira (28), em Salvador. As Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedur) e Administração (Saeb) são alguns dos segmentos contemplados. A banca responsável pelo processo seletivo ainda deverá ser contratada.
Foram autorizadas 120 vagas para especialista e técnico em obras públicas. Os novos cargos deverão representar custo de R$ 12,422 milhões para o Estado em 2027, segundo a Secretária de Administração (Saeb).
Concurso público - quais pagam maiores salários
O concurso já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 206 do Governo do Estado, que previa ações para reposição de pessoal, como mostrou o CORREIO.
Com a autorização, a Saeb poderá agora escolher as bancas organizadoras responsáveis pelos certames. Ainda não há prazos definidos, mas já se sabe a distribuição das vagas por área.
Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) deve convocar 153 agentes penitenciários que estavam no cadastro reserva. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também adiantou que novos concursos na área de Segurança Pública serão anunciados em breve.