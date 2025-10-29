VEJA DETALHES

Secretarias de Infraestrutura, Desenvolvimento e Administração terão concurso com 120 vagas na Bahia

Governo da Bahia anunciou oito concursos com mais de 800 vagas

Maysa Polcri

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:00

Veja o que se sabe o concurso público Crédito: Shutterstock

O Governo da Bahia autorizou a abertura de oito concursos públicos para diferentes áreas durante evento realizado na terça-feira (28), em Salvador. As Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedur) e Administração (Saeb) são alguns dos segmentos contemplados. A banca responsável pelo processo seletivo ainda deverá ser contratada.

Foram autorizadas 120 vagas para especialista e técnico em obras públicas. Os novos cargos deverão representar custo de R$ 12,422 milhões para o Estado em 2027, segundo a Secretária de Administração (Saeb).

O concurso já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 206 do Governo do Estado, que previa ações para reposição de pessoal, como mostrou o CORREIO.

Com a autorização, a Saeb poderá agora escolher as bancas organizadoras responsáveis pelos certames. Ainda não há prazos definidos, mas já se sabe a distribuição das vagas por área.