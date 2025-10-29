OPORTUNIDADE

Secretaria de Meio Ambiente e Inema terão concurso com 110 vagas na Bahia; confira

Governo da Bahia anunciou oito concursos com mais de 800 vagas

29 de outubro de 2025

O Governo da Bahia autorizou a abertura de oito concursos públicos para diferentes áreas durante evento realizado na terça-feira (28), em Salvador. A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) são alguns dos segmentos contemplados. A banca responsável pelo processo seletivo ainda deverá ser contratada.

Foram autorizadas a abertura de 110 vagas para os cargos de especialista ambiental e técnico ambiental. Os novos cargos deverão representar custo de R$ 10,3 milhões para o Estado em 2027, segundo a Secretária de Administração (Saeb).

Em 2021, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia realizou concurso com 45 vagas para profissionais de nível superior. O salário inicial era de R$ 2.729,78. Antes disso, em 2013, foi realizado concurso com 179 vagas para os cargos de especialista (139) e técnico (40) em meio ambiente e recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Com a autorização, a Saeb poderá agora escolher as bancas organizadoras responsáveis pelos certames. Ainda não há prazos definidos, mas já se sabe a distribuição das vagas por área. A iniciativa atende a demandas específicas de órgãos que não passaram por renovação em seus quadros de efetivos ao longo dos últimos anos.

