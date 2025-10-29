Acesse sua conta
Secretaria de Meio Ambiente e Inema terão concurso com 110 vagas na Bahia; confira

Governo da Bahia anunciou oito concursos com mais de 800 vagas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 14:35

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

O Governo da Bahia autorizou a abertura de oito concursos públicos para diferentes áreas durante evento realizado na terça-feira (28), em Salvador. A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) são alguns dos segmentos contemplados. A banca responsável pelo processo seletivo ainda deverá ser contratada. 

Foram autorizadas a abertura de 110 vagas para os cargos de especialista ambiental e técnico ambiental. Os novos cargos deverão representar custo de R$ 10,3 milhões para o Estado em 2027, segundo a Secretária de Administração (Saeb). 

Em 2021, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia realizou concurso com 45 vagas para profissionais de nível superior. O salário inicial era de R$ 2.729,78. Antes disso, em 2013, foi realizado concurso com 179 vagas para os cargos de especialista (139) e técnico (40) em meio ambiente e recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente (Sema). 

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Com a autorização, a Saeb poderá agora escolher as bancas organizadoras responsáveis pelos certames. Ainda não há prazos definidos, mas já se sabe a distribuição das vagas por área. A iniciativa atende a demandas específicas de órgãos que não passaram por renovação em seus quadros de efetivos ao longo dos últimos anos.

Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) deve convocar 153 agentes penitenciários que estavam no cadastro reserva. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também adiantou que novos concursos na área de Segurança Pública serão anunciados em breve. 

