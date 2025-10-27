OPORTUNIDADE

Veja os detalhes do concurso do TJ que oferece salários de até R$ 12,9 mil

Oportunidades contemplam cargos de técnico e analista judiciário

Maysa Polcri

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:34

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) está com concurso aberto para composição do cadastro de reserva. Os salários são de até R$ 12,9 mil. O edital foi publicado na última sexta-feira (24). A seleção oferece vagas no nível médio e superior. A organização é da Fundação Getúlio Vargas.

As inscrições estarão abertas entre quarta-feira (29) e 27 de novembro, exclusivamente pelo site da banca. A taxa é de R$ 100 para técnicos e R$ 140 para analistas, com prazo para pagamento até 28 de novembro. A solicitação de isenção da taxa poderá ser feita entre 29 e 31 de outubro.

Processo seletivo

O concurso será realizado em três etapas. São elas: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos (somente para cargos de nível superior). A prova objetiva, prevista para 1º de fevereiro de 2026, terá 70 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa (20), Legislação Especial, Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Ética no Serviço Público (10) e Conhecimentos Específicos (40).

A prova discursiva terá uma questão valendo 20 pontos, e a avaliação de títulos considerará diplomas de doutorado, mestrado e pós-graduação. O edital prevê formação de cadastro de reserva, com reservas para candidatos com deficiência (5%), negros (20%), indígenas (3%) e em situação de hipossuficiência econômica (10%).

Os requisitos variam conforme o cargo, exigindo desde ensino médio completo até graduação e registro em órgãos de classe específicos, como CRM, CRP ou conselho de Contabilidade.

Cargos e salários

As remunerações variam de acordo com o cargo. Para nível médio, o Técnico Judiciário recebe R$ 5.685,54, enquanto cargos de nível superior têm salários entre R$ 9.363,84 e R$ 12.924,41, incluindo gratificação de locomoção de R$ 3.560,57 para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Execução de Mandados.