Santander abre inscrições para Programa de Estágio com vagas na Bahia

Oportunidades são direcionadas a estudantes a partir do 2º semestre da graduação ou tecnólogo, em diversas áreas de formação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:33

Os aprovados no programa, iniciarão suas atividades no Santander entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 Crédito: Divulgação

O Santander Brasil está contratando estudantes universitários para seu Programa de Estágio. São mais de 200 vagas para diversos estados do país, inclusive Bahia, para atuação em agências e áreas centrais do Banco, como Atacado, Finanças, Riscos, Varejo, Auditoria, Jurídico, Pessoas & Ouvidoria e Tecnologia.

Os benefícios incluem bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica, programas de desenvolvimento, seguro de vida, trabalho flexível, vale-refeição e vale-transporte. As inscrições podem ser feitas até 10/11/2025 pelo portal https://www.santander.com.br/hotsite/carreiras/programa-de-estagio.html

O processo seletivo contará com as etapas de inscrição, testes online, dinâmica de grupo e avaliação com o gestor da área. Os aprovados no programa, iniciarão suas atividades no Santander entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. As vagas são direcionadas a estudantes de graduação e tecnólogos, a partir do 2º semestre do curso, e estão distribuídas por diversas áreas, como Administração, Economia, Direito, Engenharia, Comunicação, Marketing, Tecnologia e outras.

O processo seletivo é conduzido pela Universia, empresa do ecossistema Santander que é especializada em empregabilidade e responsável por realizar todas as dinâmicas de análise do perfil, entrevistas e contratação.