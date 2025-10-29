VAGAS

Saiba onde estão as mais de 800 vagas em concursos públicos de órgãos na Bahia; confira

Primeiros contratados devem assumir os cargos em janeiro de 2027

Maysa Polcri

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:15

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Bahia vai abrir mais de 800 vagas em novos concursos públicos voltados para diferentes órgãos da administração estadual. A autorização para que a Secretaria de Administração do Estado (Saeb) inicie os processos seletivos foi assinada nesta terça-feira (28).

Os editais contemplarão oito áreas distintas, incluindo setores que não realizavam concursos há mais de 16 anos. A previsão é de que os primeiros nomeados assumam os cargos em janeiro de 2027.



Com a autorização, a Saeb poderá agora escolher as bancas organizadoras responsáveis pelos certames. Ainda não há prazos definidos, mas já se sabe a distribuição das vagas por área.

Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) deve convocar 153 agentes penitenciários que estavam no cadastro reserva. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também adiantou que novos concursos na área de Segurança Pública serão anunciados em breve.

A iniciativa atende a demandas específicas de órgãos que não passaram por renovação em seus quadros de efetivos ao longo dos últimos anos.

Veja os órgãos e o número de vagas

Secretarias de Infraestrutura (SEINFRA), Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e Administração (SAEB), com 120 vagas para Especialista e Técnico em Obras Públicas;

Secretarias de Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), com 110 vagas para Especialista e Técnico Ambiental;

Secretaria da Fazenda (SEFAZ), com 200 vagas para Auditor e Agente de Tributos;

Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (AGERSA), com 40 vagas;

Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com 135 vagas para Procurador, Analista e Assistente;

Secretarias da Administração (SAEB) e do Planejamento (SEPLAN), com 20 vagas para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG);