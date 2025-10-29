ÚLTIMOS DIAS

Veja vagas em concurso público com salários que chegam a R$ 20 mil

Inscrições se encerram na próxima terça-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 01:00

Concurso Crédito: Shutterstock

A prefeitura de Quatiguá, no Paraná, encerra, na próxima terça-feira (4), as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 20 diferentes cargos. São 29 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 20,7 mil, dependendo do cargo e da escolaridade exigida, com direito a auxílio alimentação que pode chegar à R$ 590,00. A carga horária das vagas é de 20h a 40h por semana.

Vagas e salários

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Unifil. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para candidatos de nível fundamental. Inscritos no nível médio pagarão R$ 100. Já os concorrentes aos cargos de nível superior devem pagar uma taxa no valor de R$ 120.

O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que não haja conflito de horários de prova.

Provas e prazos