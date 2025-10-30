ÚLTIMOS DIAS

Câmara oferece salário de até R$ 7 mil para nível médio em concurso público

Inscrições serão encerradas na próxima terça-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 01:00

Se encerram na próxima terça-feira (4) as inscrições para o concurso público da Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes, em São Paulo, com o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 11 diferentes cargos. São 18 vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 4,1 mil e R$ 10 mil, com direito a auxílio refeição, vale alimentação e 50% do Plano Médico contratado pela Casa. A carga horária das vagas é de 40h por semana.

Vagas e salários

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 54,90, para candidatos de nível fundamental. Inscritos no nível médio pagarão R$ 67,90. Já os concorrentes aos cargos de nível superior devem pagar uma taxa no valor de R$ 98,80.

Provas e prazos