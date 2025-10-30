Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara oferece salário de até R$ 7 mil para nível médio em concurso público

Inscrições serão encerradas na próxima terça-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 01:00

Mogi das Cruzes
Prefeitura de Mogi das Cruzes Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Mogi das Cruzes

Se encerram na próxima terça-feira (4) as inscrições para o concurso público da Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes, em São Paulo, com o objetivo de contratar e formar cadastro reserva de profissionais para 11 diferentes cargos. São 18 vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 4,1 mil e R$ 10 mil, com direito a auxílio refeição, vale alimentação e 50% do Plano Médico contratado pela Casa. A carga horária das vagas é de 40h por semana. 

Vagas e salários

Vejas vagas do concurso da Câmara de Mogi das Cruzes

Vagas disponíveis por Reprodução
Vagas disponíveis por Reprodução
Vagas disponíveis por Reprodução
Vagas disponíveis por Reprodução
Veja benefícios por Reprodução
1 de 5
Vagas disponíveis por Reprodução

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 54,90, para candidatos de nível fundamental. Inscritos no nível médio pagarão R$ 67,90. Já os concorrentes aos cargos de nível superior devem pagar uma taxa no valor de R$ 98,80.

Provas e prazos

As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de janeiro de 2026. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, que podem ser estendidos por igual período por decisão da administração.

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Vagas Concurso

Mais recentes

Imagem - Tribunal de Contas abre concurso com 20 vagas e salários de até R$ 26.159,01

Tribunal de Contas abre concurso com 20 vagas e salários de até R$ 26.159,01
Imagem - Secretarias de Infraestrutura, Desenvolvimento e Administração terão concurso com 120 vagas na Bahia

Secretarias de Infraestrutura, Desenvolvimento e Administração terão concurso com 120 vagas na Bahia
Imagem - Salários de até R$ 3,2 mil: SIMM oferece 421 vagas de emprego em Salvador nesta quinta (30)

Salários de até R$ 3,2 mil: SIMM oferece 421 vagas de emprego em Salvador nesta quinta (30)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada