Empresa de segurança abre vagas de emprego na Bahia; confira cargos

Elaine Sanoli
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:41
O Grupo GR, empresa de segurança e terceirização de serviços, está com seis vagas abertas para a Bahia. As oportunidades são para os cargos de bombeiro civil, vigilante e porteiro. Há vagas para Salvador, Alagoinhas, Ilhéus e Santo Antônio de Jesus. As candidaturas devem ser realizadas exclusivamente pela internet.
Confira a divisão de vagas por cidades baianas:
Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. O Grupo GR oferece ainda treinamentos contínuos para os profissionais.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site oficial da empresa e realizar um pré-cadastro. Nele, o trabalhador precisará enviar informações como escolaridade, experiências e informações pessoais. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site, no ícone "Trabalhe Conosco".
A empresa tem mais de 200 vagas de emprego este mês em todo o Brasil. A candidatura é realizada somente pelo site, sem custo para participação nos processos seletivos, por meio de plataforma digital.