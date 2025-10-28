OPORTUNIDADE

Empresa de segurança abre vagas de emprego na Bahia; confira cargos

Candidaturas devem ser realizadas exclusivamente pela internet

O Grupo GR, empresa de segurança e terceirização de serviços, está com seis vagas abertas para a Bahia. As oportunidades são para os cargos de bombeiro civil, vigilante e porteiro. Há vagas para Salvador, Alagoinhas, Ilhéus e Santo Antônio de Jesus. As candidaturas devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

Confira a divisão de vagas por cidades baianas:

Salvador: bombeiro civil (1) e vigilante (1);

Alagoinhas: vigilantes (2);

Santo Antônio de Jesus: porteiro (1);

Ilhéus: vigilante (1).

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. O Grupo GR oferece ainda treinamentos contínuos para os profissionais.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site oficial da empresa e realizar um pré-cadastro. Nele, o trabalhador precisará enviar informações como escolaridade, experiências e informações pessoais. As informações sobre vagas e orientações para se candidatar estão no site, no ícone "Trabalhe Conosco".