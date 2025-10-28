OPORTUNIDADE

Assembleia Legislativa tem concurso com 101 vagas e salários de até R$ 10.150,33

Inscrições estarão abertas até 10 de dezembro

Yan Inácio

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19:00

Assembleia Legislativa de Goiás Crédito: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), com sede em Goiânia, publicou edital para o concurso público para preencher 101 vagas em níveis médio e superior. As vagas são para cargos de Assistente Legislativo, Analista Legislativo e Policial Legislativo, com salários de até R$ 10.150,33.

As inscrições abrem no dia 11 de novembro de 2025 e seguem até 10 de dezembro. Os candidatos devem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo:

R$ 195,00 para o cargo de Analista Legislativo (todas as categorias funcionais).

R$ 120,00 para os cargos de Assistente Legislativo e Policial Legislativo (todas as categorias funcionais).

O concurso será realizado em diversas etapas, sendo a primeira a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A aplicação está prevista para a data provável de 8 de fevereiro de 2026. O certame inclui ainda etapas posteriores, que variam de acordo com o cargo:

Prova Discursiva: De caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Para Assistente Legislativo e Policial Legislativo, será uma Prova de Redação, realizada no mesmo dia e horário da Prova Objetiva.

Para Analista Legislativo, serão duas questões sobre conhecimentos específicos, também no mesmo dia e horário da Prova Objetiva.

Prova de Conhecimentos Práticos: De caráter eliminatório, apenas para o cargo de Assistente Legislativo – categoria funcional Técnico de Gravação e Som.

Avaliação Psicológica: De caráter eliminatório, apenas para o cargo de Policial Legislativo.

Prova de Aptidão Física: De caráter eliminatório, apenas para o cargo de Policial Legislativo.