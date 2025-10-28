Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura oferece salário de R$ 5,8 mil, VA de R$ 1,4 mil e 15h semanais em concurso público

Inscrições se encerram na próxima segunda-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 01:00

Prefeitura de Bauru
Prefeitura de Bauru Crédito: Divulgação

Chega ao fim, na próxima segunda-feira (3), as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Bauru, no estado de São Paulo com o objetivo de contratar novos profissionais para cinco cargos diferentes. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior. O salário base é de R$ 5.808,50, com direito a vale-alimentação de R$ 1.400,00. A jornada é de 15 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da prefeitura. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso da Prefeitura de Bauru

Edital 13/2025 por Reprodução
Edital 14/2025 por Reprodução
Edital 15/2025 por Reprodução
Mais informações do cargo de médico emergencista, edital 15/2025 por Reprodução
Edital 16/2025 por Reprodução
Edital 17/2025 por Reprodução
1 de 6
Edital 13/2025 por Reprodução

LEIA MAIS

Universidade baiana oferece mais de 1.300 vagas com salários que chegam a R$ 3,5 mil

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 6,8 mil para jornada de 15h por semana

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 15 mil para trabalhar 20h

Salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil: veja vagas do concurso do Conselho de Psicologia

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Etapas e prazos

CLÍNICO: O processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de títulos. A avaliação será aplicada no dia 30 de novembro. A entrega de títulos ocorre entre 15 e 30 de novembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 17 de janeiro de 2026.

DERMATOLOGISTA/EMERGENCISTA/GINECOLOGISTA/PSIQUIATRA: O processo seletivo será composto por prova objetiva e avaliação de títulos. A avaliação será aplicada no dia 7 de dezembro. A entrega de títulos ocorre entre 20 de novembro e 7 de dezembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 24 de janeiro de 2026.

Veja os editais completos.

Tags:

Concurso Concursos Concurso Público

Mais recentes

Imagem - SIMM tem mais de 250 vagas de emprego para Salvador esta terça (28)

SIMM tem mais de 250 vagas de emprego para Salvador esta terça (28)
Imagem - Recrutadora oferece mais de 50 mil vagas de emprego e salários de até R$ 20 mil; saiba mais

Recrutadora oferece mais de 50 mil vagas de emprego e salários de até R$ 20 mil; saiba mais
Imagem - Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia; veja quem pode participar

Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia; veja quem pode participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada