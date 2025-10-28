MINERAÇÃO

Do que são feitas as coisas? Estudantes de Salvador descobrem resposta em passeio interativo

Experiência imersiva no Centro de Convenções transforma aprendizado em aventura e desperta curiosidade sobre futuro sustentável

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:01

Contato com realidade aumentada encanta visitantes do Mineramundo Crédito: Divulgação

A viagem para o incrível mundo da mineração começa na fila, que dá uma volta quase completa na área interna do Centro de Convenções de Salvador. Mas ali ninguém demonstra qualquer tipo de chateação ou pressa. A criançada está empolgada para conhecer o Mineramundo. O espaço criado pelo Instituto Brasileiro da Mineração (Ibram) para apresentar a atividade às novas gerações é um sucesso de público. Os capacetes e coletes laranjas são oferecidos aos visitantes, mesmo sem nenhum risco que demande os equipamentos de proteção individuais (EPIs), necessários nas minas. É só para eles entrarem no clima. “Eu estou bonito, tio”, pergunta um pequeno. Com certeza.

Dentro do Mineramundo propriamente dito, o trajeto começa numa sala que simula o vagão de um trem. O maquinista diz em tom de brincadeira que os passageiros precisam se segurar porque havia risco de balanço. Não era séria, porém alguém precisava informar uma das estudantes que se segurava no banco enquanto assistia um vídeo sobre a presença da mineração no dia-a-dia da sociedade moderna.

Em outra sala, os estudantes têm a possibilidade de entrar numa mina que está em operação, usando óculos de realidade aumentada. Um deles alerta os companheiros de aventura: “Meu Deus, não pode olhar para baixo”, diz, equilibrando-se na mesa à sua frente.

A turma ainda passa por uma sala, onde um joguinho tipo quiz lhes dá a oportunidade de testar os conhecimentos a respeito dos minerais presentes em diversos itens da vida moderna. No fim da brincadeira, um dos participantes se gaba de ter feito 140 pontos, “mais do que o professor”, para a alegria dos colegas.

Isabela Faria, produtora responsável pela coordenação e execução do projeto, conta que a expectativa inicial era de receber até 5 mil crianças, mas no primeiro dia a expectativa já foi superada em 20%. “Temos capacidade para receber até 18 mil alunos aqui durante os quatro dias de evento”, calcula. Ela explica que as instituições de ensino interessadas devem se inscrever no site da Exposibram, que oferece horários para grupos de até 20 alunos, e as visitas individuais vão depender da disponibilidade de vagas.

“Esse projeto foi iniciado no ano passado para que a gente explique o que é a mineração”, diz Isabela. “O nosso objetivo é fazer com que essas crianças se interessem pelo mundo da mineração, tenham consciência ambiental e consciência de como a nova mineração trabalha, que é uma mineração preocupada com a renovação ambiental”, diz.

A atriz Malu Oliveira, que faz papel de gamer na condução da dinâmica, conta que nos dois primeiros dias de Minera Mundo as reações de quem passa pelas salas interativas vai da surpresa a um aumento na curiosidade em relação à mineração. “Eles chegam numa expectativa muito grande, achando que não irão se sair bem, mas se surpreendem e nos surpreendem também”, conta. Segundo ela, a pontuação mais alta, de 210 pontos, foi alcançada por um estudante de escola pública. “Atiça a curiosidade e mostra para eles um universo de oportunidades”, acredita.

Mineramundo foi pensado para cumprir exatamente este papel, de um espaço educativo e interativo que convida crianças e jovens a explorarem o universo da mineração de forma lúdica e informativa. Voltado a alunos dos ensinos fundamental e médio, o ambiente busca aproximar o conhecimento científico do cotidiano e reforçar o papel da educação ambiental na formação cidadã.

O professor Helder Carlos dos Santos, que acompanhava uma turma de estudantes do 3º ano do 2º grau destacou a importância da interação para os seus alunos, que fazem também a formação técnica em turismo no Colégio Pedro Paulo Marques. Ele destacou a importância do contato com a mineração porque aproxima a turma dos assuntos dados em sala de aula. “Eu acho muito importante eles terem este diálogo interdisciplinar, aqui estão vendo de forma diferente disciplinas como química, física e biologia”, aponta.

Marcos Vinicius Costa de Jesus, de 18 anos, disse que a experiência estava sendo incrível. “Eu não sou muito bom em física, mas vendo os processos de perto aqui, consegui aprender algumas coisas. Está sendo uma experiência bem interessante”, afirmou.

A atração estará disponível até esta quinta-feira (dia 30), nos horários das 7h às 12h30 e das 13h30 às 19h. Dentre as diferentes atrações, o Mineramundo vai apresentar também a “Casa da Mineração”, um ambiente dedicado para exibir como a mineração está presente, na prática, no dia a dia de todas as pessoas. Será possível identificar, por exemplo, quais os minérios que são utilizados na fabricação de eletrodomésticos, como geladeira, fogão, televisão, entre outros.

Escolas públicas e privadas interessadas em participar com grupos de estudantes podem realizar as inscrições até o preenchimento das vagas disponíveis no site da Exposibram 2025.