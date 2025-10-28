Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Loja de departamento abre 35 vagas temporárias na Bahia; confira

Todas as oportunidades são para atuar em lojas físicas da companhia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 13:14

Confira as cidades com vagas disponíveis
Confira as cidades com vagas disponíveis Crédito: Divulgação

A Pernambucanas, marca varejista nacional, está com 850 vagas temporárias em diferentes lojas espalhadas pelo país. Na Bahia, são 35 oportunidades para função de assessor de vendas nas lojas físicas. A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro.

As contratações fazem parte do plano de reforço das equipes de atendimento para o fim de ano, período de maior movimento do varejo nacional. As vagas disponíveis na Bahia têm foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos nos setores de Vestuário, Lar e Beleza.

Além de Salvador, a Pernambucanas oferece vagas em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Feira de Santana, Porto Seguro e Eunápolis. 

Os interessados podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria “Vem pra Família”. A companhia destaca que, para essas posições, não é exigida experiência prévia. O perfil desejado inclui Ensino Fundamental completo e ter acima de 18 anos. A companhia oferece os benefícios de vale-transporte e vale-refeição. Confira mais informações aqui

Tags:

Emprego

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 210 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 210 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
Imagem - Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil

Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil
Imagem - Metrô de Salvador abre vagas de emprego; saiba como se candidatar

Metrô de Salvador abre vagas de emprego; saiba como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada