Loja de departamento abre 35 vagas temporárias na Bahia; confira

Maysa Polcri
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 13:14
A Pernambucanas, marca varejista nacional, está com 850 vagas temporárias em diferentes lojas espalhadas pelo país. Na Bahia, são 35 oportunidades para função de assessor de vendas nas lojas físicas. A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro.
As contratações fazem parte do plano de reforço das equipes de atendimento para o fim de ano, período de maior movimento do varejo nacional. As vagas disponíveis na Bahia têm foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos nos setores de Vestuário, Lar e Beleza.
Além de Salvador, a Pernambucanas oferece vagas em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Feira de Santana, Porto Seguro e Eunápolis.
Os interessados podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria “Vem pra Família”. A companhia destaca que, para essas posições, não é exigida experiência prévia. O perfil desejado inclui Ensino Fundamental completo e ter acima de 18 anos. A companhia oferece os benefícios de vale-transporte e vale-refeição. Confira mais informações aqui.