OPORTUNIDADE

Loja de departamento abre 35 vagas temporárias na Bahia; confira

Todas as oportunidades são para atuar em lojas físicas da companhia

Maysa Polcri

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 13:14

Confira as cidades com vagas disponíveis Crédito: Divulgação

A Pernambucanas, marca varejista nacional, está com 850 vagas temporárias em diferentes lojas espalhadas pelo país. Na Bahia, são 35 oportunidades para função de assessor de vendas nas lojas físicas. A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro.

As contratações fazem parte do plano de reforço das equipes de atendimento para o fim de ano, período de maior movimento do varejo nacional. As vagas disponíveis na Bahia têm foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos nos setores de Vestuário, Lar e Beleza.

Além de Salvador, a Pernambucanas oferece vagas em Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Alagoinhas, Feira de Santana, Porto Seguro e Eunápolis.