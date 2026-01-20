Prefeitura abre concurso com 168 vagas para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 15 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11:34
A Prefeitura de Couto Magalhães, no Tocantins, publicou edital de novo concurso público com 168 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 1.518,00 a R$ 15.102,49, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas entre 23 de janeiro e 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o IADES. A taxa varia de R$ 65 a R$ 150, conforme o cargo escolhido. Não haverá isenção total ou parcial do valor.
Prefeitura de Couto Magalhães
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova discursiva/redação e avaliação de títulos, conforme o nível do cargo.
Órgão: Prefeitura de Couto Magalhães (TO)
Situação: edital publicado
Banca: IADES
Vagas: 168
Salários: R$ 1.518,00 a R$ 15.102,49
Inscrições: 23/01 a 19/02/2026
Pagamento da taxa: até 20/02/2026
Provas (datas prováveis): 11, 12, 18 ou 19 de abril de 2026
Entre os cargos ofertados estão:
Nível fundamental: gari (6), merendeira (16), vigia (7), motoristas categorias B/C (6) e D/E (16)
Nível médio/técnico: agente de apoio educacional (11), assistente administrativo (22), técnicos em enfermagem (4), agropecuária (2), informática (1), higiene dental (1), entre outros
Nível superior: analista administrativo (3), assistente social (2), enfermeiro (6), médico (1), nutricionista (2), psicólogo (3), além de 41 vagas para pedagogo e oportunidades para professores em diversas áreas
Prova objetiva: para todos os cargos
Prova discursiva/redação: níveis médio, técnico e superior
Prova de títulos: cargos de nível superior