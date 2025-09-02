OPORTUNIDADE

SPDM tem vagas de fundamental a superior com salários de até R$ 19.297,36

Inscrições para concurso estão abertas até sexta-feira (5)

Yan Inácio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:00

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) está com inscrições abertas para concurso público com cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. As vagas são para atuar em unidades de atendimento em Uberlândia, Minas Gerais. Os salários chegam a até R$ 19.297,36. As inscrições se encerram na sexta-feira (5) e podem ser feitas no site da Consesp, banca organizadora do certame.

São ofertadas vagas para diversas funções. Na área administrativa há oportunidades para analistas, assistentes e auxiliares, enquanto a área da saúde tem vaga para médicos em diversas especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, agentes comunitários de saúde, entre outros.

As vagas são do tipo Cadastro de Reserva (CR), ou seja, não há número fixo de vagas imediatas. Os aprovados serão chamados conforme a necessidade. O certame terá duas etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória), com 40 questões de múltipla escolha. E prova de títulos apenas para Enfermeiro e Médico.