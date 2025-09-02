Acesse sua conta
Universidade abre 102 vagas em concurso com salários de até R$ 4,9 mil

Vagas são para nível médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:51

Concurso da UFRGS está com inscrições abertas
Concurso da UFRGS está com inscrições abertas Crédito: Ramon Moser/UFRGS - Arquivo

Foi lançado nesta terça-feira (2) o edital do concurso público da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para admissão de servidores na área administrativa da instituição. As inscrições para as 102 vagas estão abertas e podem ser feitas até o dia 2 de outubro. A aplicação das provas deve ocorrer no dia 2 de novembro, de acordo com o edital. Veja abaixo a lista de vagas. 

A banca responsável pelo concurso é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). O concurso vai preencher cargos em Porto Alegre, na sede da universidade, no Litoral Norte e na cidade de Imbé. Os cargos terão salários de R$ 3.029,89 para nível médio/técnico e de R$ 4.967,04 para nível superior. Além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1 mil, ressarcimento à saúde suplementar, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. 

As inscrições devem ser feitas através do site da Fundatec. A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio/técnico e de R$ 170,00 para os candidatos aos cargos de nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal podem solicitar a isenção do pagamento da taxa. A solicitação de isenção deve ser feita até às 17 horas da próxima segunda-feira (8). O edital completo pode ser conferido na edição desta terça (2) do Diário Oficial da União (DOU). 

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos para os aprovados nos cargos de médico e médico veterinário. Uma prova prática ainda será aplicada para os classificados para o cargo de médico veterinário.

Lista de vagas

Nível superior 

  • Analista de TI - Área: Infraestrutura (4)
  • Arquivista (2)
  • Bibliotecário/Documentalista (2)
  • Biólogo (1)
  • Contador (2)
  • Enfermeiro (2)
  • Engenheiro Agrônomo (2)
  • Engenheiro/Área: Engenharia Cartográfica (1)
  • Engenheiro/Área: Engenharia de Produção (1)
  • Engenheiro/Área: Engenharia Elétrica (1)
  • Engenheiro/Área: Engenharia Mecânica (2)
  • Engenheiro/Área: Engenharia Metalúrgica (2)
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)
  • Estatístico (1)
  • Médico/Área: Clínica Médica (2)
  • Médico/Área: Psiquiatria (1)
  • Médico Veterinário/Área: Animais Marinhos (1)
  • Médico Veterinário/Área: Patologia Clínica Veterinária (1)
  • Produtor Cultural (5)
  • Químico (1)

Nível médio/técnico

  • Assistente em Administração (16)
  • Técnico em Agropecuária (3)
  • Técnico em Contabilidade (9)
  • Técnico em Enfermagem (1)
  • Técnico em Farmácia (1)
  • Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Infraestrutura (23)
  • Técnico em Tecnologia da Informação/Área: Sistemas de Informação (13)

