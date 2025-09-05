OPORTUNIDADE

Univasf abre concurso para professores com salário de R$ 4,9 mil

Vagas são para o campus São Raimundo Nonato, no Piauí

Maysa Polcri

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:28

Confira as regras do edital Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso que vai selecionar duas pessoas para o cargo de técnico-administrativo em educação na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), no Piauí, serão abertas na próxima segunda-feira (8). Os salários variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04.



Para a vaga de técnico de laboratório, com ênfase em arqueologia, são pré-requisitos o Ensino Médio Profissionalizante na área ou Médio completo, além de curso técnico na área específica, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Para a vaga de químico, é necessário ter Curso Superior em química e ser registrado no Conselho.

As inscrições deverão ser realizadas via internet, no site da Univasf, entre segunda-feira (8) e o dia 22 de setembro. As taxas variam de R$ 100,00 (médio) a R$ 130,00 (superior). O concurso público constará de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.