Univasf abre concurso para professores com salário de R$ 4,9 mil

Vagas são para o campus São Raimundo Nonato, no Piauí

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:28

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Confira as regras do edital  Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso que vai selecionar duas pessoas para o cargo de técnico-administrativo em educação na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), no Piauí, serão abertas na próxima segunda-feira (8). Os salários variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04.

Para a vaga de técnico de laboratório, com ênfase em arqueologia, são pré-requisitos o Ensino Médio Profissionalizante na área ou Médio completo, além de curso técnico na área específica, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Para a vaga de químico, é necessário ter Curso Superior em química e ser registrado no Conselho. 

As inscrições deverão ser realizadas via internet, no site da Univasf, entre segunda-feira (8) e o dia 22 de setembro. As taxas variam de R$ 100,00 (médio) a R$ 130,00 (superior). O concurso público constará de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 

As avaliações serão aplicadas na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, em locais e horários divulgados a partir do dia 10 de outubro de 2025. Os candidatos classificados no concurso poderão ser aproveitados em outros campi da instituição se não houver candidatos aprovados para o campus que está oferecendo a vaga. A Univasf possui campi nas cidades baianas de Senhor do Bonfim, Juazeiro e Paulo Afonso. O edital completo pode ser conferido aqui

