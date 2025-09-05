Acesse sua conta
Empresa de telemarketing abre 100 vagas para jovem aprendiz em Salvador

Podem se candidatar jovens entre 18 e 21 anos, com ensino médio completo

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 13:35

Telemarketing
Telemarketing Crédito: Reprodução

A TEL Centro de Contatos está com 100 vagas abertas para o cargo de operador de telemarketing sob o regime de jovem aprendiz, em Salvador. As inscrições podem ser feitas na plataforma Infojobs.

Podem se candidatar jovens entre 18 e 21 anos, com ensino médio completo e que não estejam matriculados no Ensino Superior. A empresa oferece vale-alimentação, vale-transporte, plano odontológico e plano de saúde. Os interessados podem se inscrever pelo link:

Entre as funções solicitadas pela empresa estão a prestação de serviços técnicos especializados, realização de pesquisas via teleatendimento e intermediação da relação empresa consumidor, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados.

