OPORTUNIDADE

Universidade abre concurso sem prova e salários de até R$ 2.653,22

Processo simplificado está com inscrições gratuitas abertas até sexta-feira (29)

Yan Inácio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:00

Universidade Estadual do Pará (UEPA) Crédito: David Alves/AG PA

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) publicou, nesta quinta-feira (28), o edital para contratação de profissionais para diversos cargos temporários. Ao todo, são 69 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da instituição até sexta-feira (29).

O processo terá três fases: inscrição, análise curricular e entrevista por vídeo chamada via WhatsApp. Para cargos com exigência de nível superior, a remuneração pode chegar a R$ 2.653,22. O contrato administrativo terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. O resultado final do certame está previsto para 23 de setembro de 2025

São 39 vagas para funções de técnico em diversas áreas (Psicologia, Pedagogia, Enfermagem, Análise de Sistemas, Comunicação Social, entre outras); 10 vagas para Agente Administrativo e cargos técnicos profissionalizantes (Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Informática); e 4 vagas para Auxiliar de Serviços e Motorista.