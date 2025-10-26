Universidade na Bahia abre concurso com 38 vagas de professor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 15:44
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores substitutos. São ofertadas 38 vagas distribuídas entre diversas áreas do conhecimento para atuação nos campi das cidades de Amargosa, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Cachoeira e São Félix.
As inscrições têm taxa no valor de R$ 100 e devem ser realizadas por meio do sistema de concursos da UFRB. Interessados devem se inscrever até 6 de novembro.
Pessoas de baixa renda, com cadastro regular no Cadúnico, e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa de inscrição até 4 de novembro.
Quadro de vagas concurso UFRB para professor substituto
A seleção será feita online e constará de duas etapas: prova de títulos e prova didática. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório.
O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 31 de março de 2026. Os selecionados serão contratados pelo prazo máximo de dois anos, com regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. Clique nos links para conferir o edital completo e os salários.