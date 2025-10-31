ÚLTIMOS DIAS

80 vagas em Salvador: Conselho tem concurso com salários de R$ 2,5 mil e VA de R$ 730

Inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira (5)

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 01:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Se encerram na próxima quarta-feira (5), as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região (CRB-5/BA-SE) com o objetivo contratar e formar cadastro reserva de profissionais para dois diferentes cargos. São 2 vagas imediatas e 78 de cadastro reserva. As oportunidades são para os níveis médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,5 mil, com direito a Vale Alimentação de R$ 733. A carga horária das vagas é de 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até as 23h.

Vagas e salários

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para candidatos de nível médio e R$ 65 para o nível superior.

Provas e prazos

As provas objetivas serão realizadas no dia 14 de dezembro. As fases do concurso público serão realizadas na cidade de Salvador, onde serão alocados os candidatos aprovados e convocados no certame.