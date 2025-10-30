OPORTUNIDADE

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9,3 mil

Inscrições estão abertas até às 16h de 27 de novembro

Yan Inácio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:00

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | Foto: Crédito: Matheus Salom

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) está com inscrições abertas para concurso público para os cargo de Analista e Técnico Judiciário. A jornada de trabalho semanal é de 40 horas.

As inscrições começaram nesta terça-feira (29) e seguem até as 16h do dia 27 de novembro de 2025. Os candidatos devem se cadastrar no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para os cargos de Analista Judiciário e R$ 100,00 (cem reais) para as vagas de Técnico Judiciário.

A remuneração inicial para o cargo de Analista Judiciário é de R$ 9.363,84.

Prazo para isenção da taxa termina sexta

Conforme edital de abertura, a isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada somente até às 16h do dia 31 de outubro de 2025, horário de Brasília.

Podem solicitar a isenção candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que forem membros de família de baixa renda, bem como aqueles que compuseram mesa receptora de votos em seção eleitoral da Justiça Eleitoral, no Estado do Rio de Janeiro.

O pedido deve ser feito durante a inscrição no site da FGV, com o upload dos documentos comprobatórios. Serão aceitos arquivos nos formatos PDF, JPEG e JPG, com tamanho máximo de 5 MB.

Etapas do concurso

O Concurso Público terá diversas etapas. A primeira é a Prova Objetiva, com 70 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Sua aplicação está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026.

O certame inclui ainda as seguintes etapas:

Prova Discursiva (eliminatória e classificatória)