EMPREGOS E SOLUÇÕES

ABAP Bahia realiza encontro com grandes nomes da comunicação baiana

Evento terá o objetivo de destacar o papel estratégico da publicidade na construção de marcas fortes

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:20

O evento Café com Elas terá como tema Mulheres fortes, criando marcas fortes. Crédito: Divulgação/ABPA

A Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário (ABAP-BA) realiza nesta quinta-feira (02/10), a partir das 8h30, no Espaço de Convivência da Indústria, localizado na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no bairro do STIEP, o evento Café com Elas, que terá como tema Mulheres fortes, criando marcas fortes.

Destinado para associados e convidados, o encontro reunirá três grandes nomes da comunicação baiana com o propósito de valorizar o mercado local e ressaltar a importância estratégica da publicidade no fortalecimento de marcas. As convidadas são Mônica Mello, gerente de Comunicação Institucional da FIEB; Renata Vidal, secretária de Comunicação de Salvador; e Juliana Marinho, Marketing Manager do Grupo JCPM.

“O objetivo é que, nesta ocasião, todas juntas tragam perspectivas complementares sobre os desafios e as conquistas de quem atua na criação de marcas fortes e relevantes. Afinal, nossa proposta é promover um espaço de troca de experiências, inspiração e fortalecimento da rede de profissionais que impulsionam a economia criativa da Bahia”, explica a presidente do Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário, Laura Passos.

Recentemente, marcando a nova era da ABAP com a nova gestão (2025–2027), o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Sidônio Palmeira, foi convidado para dar uma palestra a convidados dentro do evento Café com o Ministro. “Foi um momento muito especial para nossa entidade. Ter a presença de uma figura baiana que representa uma importante conexão entre a publicidade e a comunicação pública foi muito valoroso para nós. Ali foi o início de uma agenda que busca ampliar vozes, promover reflexões estratégicas e fortalecer o ecossistema publicitário da Bahia”, reforça Laura.

Interessados em obter mais informações sobre o projeto precisam entrar em contato com a ABAP-BA, através do e-mail abap@abap-ba.com.br ou número (71) 99965-5018.

SERVIÇO

Evento: Café com Elas

Data: 02 de outubro

Horário: 8h30

Local: Espaço de Convivência da FIEB

Participação: Evento fechado para convidados

Realização: ABAP-BA – Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário