Aceleração gratuita para negócios e projetos sociais recebe inscrições até 08 de março

Projeto Legado está na 14ª edição e oferece formação estratégica, mentoria e possibilidade de investimento financeiro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:13

Podem participar iniciativas em atividade há pelo menos um ano, conduzidas por pessoas físicas ou jurídicas Crédito: Shutterstock

O Instituto Legado de Empreendedorismo Social prorrogou até 8 de março o prazo de inscrições para a edição 2026 do Projeto Legado, programa nacional de aceleração voltado a projetos sociais, negócios de impacto e organizações da sociedade civil. Em sua 14ª edição consecutiva, a iniciativa selecionará até 20 iniciativas de diferentes regiões do país para um ciclo formativo presencial, em Curitiba (PR), entre abril e outubro.

O Projeto Legado oferece, de forma inteiramente gratuita, uma jornada estruturada com capacitações, acompanhamento técnico, mentoria especializada e entregas avaliadas por banca. Ao longo de sete meses, as iniciativas selecionadas passam por um processo de revisão estratégica, fortalecimento institucional e desenho de expansão de impacto. Mais de 300 iniciativas já foram aceleradas pelo programa, como Macondo Chocolates Artesanais, Instituto Selo Social, Investeendo, Emporium Handmade, Instituto Leva Ciência, Tico e Tica Sensory e Negritar Filmes e Produções.

Podem participar iniciativas em atividade há pelo menos um ano, conduzidas por pessoas físicas ou jurídicas, com atuação em áreas como assistência social, educação, saúde, meio ambiente, cultura, desenvolvimento local, inclusão econômica e tecnológica, diversidade e inclusão, entre outras frentes alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“O Projeto Legado parte do entendimento de que o impacto social não se sustenta apenas por boas intenções. Ele exige propósito, capacidade de execução e maturidade organizacional. A metodologia do DNA do Empreendedor Social, que orienta o processo de seleção e formação, foi construída justamente para olhar as dimensões ética, tecnológica e psicológica de forma integrada e apoiar iniciativas que querem crescer sem perder coerência entre causa, prática e sustentabilidade no longo prazo”, afirma o cofundador e presidente do Instituto Legado, James Marins.

Formação

A trilha formativa aborda temas centrais para a sustentabilidade de iniciativas de impacto, como planejamento estratégico, gestão de projetos, captação de recursos livres e via incentivos fiscais, planejamento financeiro, avaliação de impacto, inovação social, comunicação para causas, assessoria de imprensa, storytelling, advocacy e políticas públicas, além de temas transversais como ESG na prática, inteligência artificial, equilíbrio emocional e desenvolvimento de lideranças.

Durante o percurso, os participantes são desafiados a aplicar os conteúdos em suas próprias realidades, desenvolvendo um projeto de expansão de impacto. Esse projeto será apresentado em etapas sucessivas de avaliação, incluindo uma pré-banca e uma banca final presencial, formada por especialistas e investidores sociais.

Ao final do programa, a iniciativa com melhor desempenho poderá receber um investimento financeiro de até R$ 10 mil, destinado à implementação do projeto de expansão apresentado. Além do aporte financeiro, o Projeto Legado oferece acesso à rede de empreendedores sociais, parceiros e apoiadores, ampliando as possibilidades de articulação, visibilidade e colaboração entre as iniciativas participantes.

“Buscamos iniciativas com propósito claro, mas também com disposição para revisar processos, aprender e se fortalecer ao longo do caminho. O Projeto Legado é uma jornada intensa, que exige envolvimento e presença, e que foi desenhada para ajudar organizações, projetos e negócios sociais a organizarem sua atuação e ampliarem seu impacto de forma estruturada”, explica a coordenadora acadêmica do Instituto Legado, Daniela Nunes.

Processo seletivo

O processo seletivo é conduzido por um comitê formado por profissionais com atuação reconhecida nas áreas social, de negócios, tecnologia e filantropia estratégica. A seleção leva em conta critérios como clareza de propósito, relevância do impacto social ou ambiental, grau de inovação da solução proposta, viabilidade financeira, capacidade organizacional e perfil do empreendedor ou empreendedora social. A análise é baseada na metodologia do DNA do Empreendedor Social, desenvolvida pelo Instituto Legado, que considera dimensões éticas, tecnológicas e psicológicas da atuação empreendedora.

A divulgação das iniciativas selecionadas está prevista para o final de março. O encontro inaugural presencial, que marca o início oficial do programa, está agendado para 9 de abril. Para participar, as iniciativas devem indicar até dois representantes, com disponibilidade para presença mínima de 80% nas atividades formativas e participação integral nas bancas e entregas obrigatórias.

A participação no Projeto Legado é gratuita. Custos relacionados a transporte, hospedagem e alimentação para participação presencial são de responsabilidade das iniciativas selecionadas. O edital completo, com todas as regras, critérios de elegibilidade e orientações para inscrição, está disponível no site do Instituto Legado de Empreendedorismo Social.

Inscrições Projeto Legado 2026

Até 08 de março, às 23h59

Sobre o Instituto Legado

O Instituto Legado de Empreendedorismo Social foi criado para impulsionar o Movimento Transformador Massivo por meio do Empreendedorismo Social. Por Movimento Transformador Massivo, entende-se o movimento de transformação da Liberdade, das Novas Economias, dos Empreendedores Sociais e da Consciência da Humanidade. Oferece educação formal, programas de aceleração e oportunidades estratégicas para fortalecer, desenvolver e conectar agentes de transformação com atuação socioambiental. institutolegado.org/