EMPREGOS E SOLUÇÕES

Afrolab Música capacita artistas musicais negros e indígenas em Salvador

A iniciativa gratuita oferece formação empreendedora a 30 músicos, promovendo inclusão e valorização da diversidade musical na Bahia

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 22:56

As inscrições para o Afrolab Música de Salvador estão abertas até essa sexta 11/10 Crédito: DIVULGAÇÃO

O Instituto Feira Preta, com o patrocínio da NIVEA e apoio da Co.Liga e da Fábrica Cultural, anuncia o lançamento do edital Afrolab Música 2024, com objetivo de capacitar e fortalecer 30 artistas negros e indígenas de Salvador. Os participantes terão a oportunidade de receber orientação de facilitadores e especialistas, que os apoiarão em processos de criação, produção, distribuição e consumo de produtos e serviços musicais. As inscrições podem ser feitas pelo link.

A iniciativa busca ampliar as possibilidades de inserção desses artistas no mercado musical, entendendo-os como empreendedores e oferecendo uma formação especializada que incluirá uma jornada de 8 dias – 1 dia virtual e 7 dias presenciais –, além de atividades complementares online e trilhas de conteúdo oferecidas pela Co.Liga.

As inscrições para o edital são gratuitas e estarão abertas até o dia 11 de outubro de 2024. Os interessados devem ser autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas, maiores de 18 anos, e residir em Salvador ou regiões metropolitanas. Além disso, é necessário ter acesso à internet e equipamentos digitais para acompanhar as atividades virtuais. A formação será realizada presencialmente na Fábrica Cultural, de 19 a 25 de outubro de 2024.

A seleção dos artistas levará em conta a diversidade de perfis, incluindo renda, gênero e orientação sexual, além do envio de um vídeo que demonstre o trabalho do artista. Os resultados serão divulgados no dia 16 de outubro de 2024, via e-mail.

Inscrições no link: https://lp.pretahub.com/afrolab-musica-2024. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

SERVIÇO

Inscrições: De 27 de setembro a 11 de outubro de 2024

Divulgação dos selecionados: 16 de outubro de 2024

Formação: 19 a 25 de outubro de 2024

Local: Fábrica Cultural, Largo da Ribeira, 33 - Ribeira, Salvador - BA.

Inscrições e mais informações: https://lp.pretahub.com/afrolab-musica-2024

Sobre o Instituto Feira Preta