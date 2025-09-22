EMPREGOS E SOLUÇÕES

BahiaRH 2025 abre inscrições para evento que guiará debate sobre futuro da gestão de pessoas

A Mosaic e a Embraer abrem vagas para estudantes que desejem estagiar

Carmen Vasconcelos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06:00

BahiaRH 2025 abre inscrições

Salvador vai sediar, nos dias 16 e 17 de outubro, a 20ª edição do BahiaRH. Este ano, ele consolida seu novo posicionamento como um evento do ecossistema de RH baiano e reforça sua missão de conectar tecnologia, liderança, diversidade e gestão humana.Com o tema Integrando Inteligências, o evento, realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH Bahia), acontecerá no Centro de Convenções Salvador. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link https://20bahiarh.abrhba.org.br/.

Get The Ring seleciona startups inovadoras

Estão abertas as inscrições para a disputa das melhores startups do Brasil: o Get in The Ring. Essa competição é um catalisador de visibilidade, validação e negócios. No ringue de pitches, cada startup apresenta o que tem de melhor diante de uma banca qualificada e de uma plateia formada por tomadores de decisão, investidores, empresas, Academia, líderes de ecossistema e parceiros corporativos reunidos no Innpulse – Innovation Pulse Forum 2025. O evento acontece dia 04 de dezembro, na Casa do Comércio, em Salvador, e os candidatos têm até dia 15 de outubro para se inscrever gratuitamente. Mais informações no site https://innpulseforum.com.br. Os finalistas e o vencedor recebem um pacote de benefícios e oportunidades de negócio que envolvem capacitações, consultorias e mentorias estratégicas.

200 vagas gratuitas

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social – IJCPM abriu mais de 200 novas vagas para cursos de formação gratuita voltados para jovens. Entre as oportunidades, destacam-se as capacitações em Curso Técnico em Logística, Estoquista, Assistente de RH, Inglês Básico e Produção Audiovisual. As vagas são limitadas e o início das aulas está previsto para o mês de outubro.Mais informações (71) 98171-6202 e (71) 98263-5530 ou no perfil do Instagram @ijcpm.

Embraer tem estágio

A Embraer tem 300 vagas disponíveis para estudantes do ensino superior de várias áreas e alunos do ensino técnico, que receberão mensalmente o pagamento de bolsas e benefícios. Para participar do processo seletivo, acesse https://www.embraer.com/corporate-careers/estagio/pt/ até 10 de outubro de 2025, para depois passarem por testes e dinâmicas online. O início do programa de estágio está marcado para fevereiro de 2026.

Anote aí