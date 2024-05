EMPREGOS E SOLUÇÕES

Banco PAN abre inscrições para Programa de Estágio em Tecnologia

O Banco PAN (BPAN4), plataforma digital completa de banking e consumo, está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio em Tecnologia. As oportunidades são para as áreas de engenharia de software, ciência da computação, banco de dados, segurança da informação, análise e desenvolvimento de sistemas e sistema da informação.