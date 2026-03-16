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Belgo Arames abre vagas para Analistas Industriais Sêniores na Bahia, MG e SP com inscrições até 19 de março

Nova plataforma oferece desafios criativos, premiação de R$ 50 mil, iPhone 17 e pagamento por conteúdos aprovados

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de março de 2026 às 06:00

Expert Industrial na Bahia

A Belgo Arames está com inscrições abertas para o Programa Expert Industrial, nova iniciativa voltada à contratação de Analistas Industriais Sêniores para atuação estratégica em performance industrial. As oportunidades são para as unidades da companhia na Bahia, Minas Gerais e São Paulo e as inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de março no link: https://bit.ly/4upCRti.O programa busca profissionais com formação superior em Engenharia (Produção, Metalúrgica, Química, Mecânica ou Elétrica) e experiência em automação industrial ou de processos.

GACC:“Capacitando para Transformar”

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) segue com inscrições abertas para o curso gratuito “Capacitando para Transformar”, voltado à qualificação de profissionais de todo o Brasil para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. A formação é realizada na modalidade online (EAD) e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.gaccbahia.org.br/capacitando-para-transformar/. A capacitação é destinada a agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas e demais profissionais, que terão acesso a conteúdos técnicos por meio de uma plataforma digital interativa (EAD). Ao final do curso, os participantes receberão certificado. Além do conteúdo introdutório, o projeto prevê uma segunda etapa de aprofundamento em áreas como Psicologia, Nutrição, Fisioterapia.

ManpowerGroup

A oportunidade temporária é para atuação em regime presencial na área de Vendas/Varejo. Esta vaga é afirmativa e também destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). Os requisitos incluem: ensino médio completo. A jornada de trabalho segue uma escala 6x1, das 14:00 às 22:20, com 1 hora de intervalo.Entre os benefícios estão: vale-refeição, seguro de vida e vale-transporte.As vagas são Salvador. Acesse o link:https://bit.ly/4szxtly

TIM House está on

A TIM anuncia o lançamento nacional da TIM House, plataforma exclusiva dedicada a conectar criadores digitais à marca por meio de campanhas estruturadas, feedback e oportunidades de monetização. O primeiro ciclo de desafios vai oferecer premiação de R$ 50 mil, um iPhone 17 para o participante que alcançar o maior engajamento.A ação vai funcionar por meio do site exclusivo (https://www.timhouse.com.br/) em que os criadores poderão se cadastrar, acessar os briefings (orientações da campanha), produzir os conteúdos e enviá-los diretamente pela ferramenta. Nesta fase inaugural, todos os inscritos estão automaticamente participando da disputa nacional pelo prêmio de R$ 50 mil e pelo iPhone 17. Após essa primeira rodada, haverá pagamento de até R$ 500 por projeto aprovado.

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