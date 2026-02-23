EMPREGOS E SOLUÇÕES

Boticário tem vagas de Jovem Aprendiz com opções remota e híbrida; saiba mais

Projetos da Acelen em parceria com a AVSI Brasil abrem inscrições para capacitação profissional; prazos terminam entre 25 de fevereiro e 1º de março

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:00

Com foco em Inteligência Artificial e mercado de trabalho, novas edições do Jornada Jovem e Jovens Conectados selecionam candidatos na Bahia; veja como se inscrever. Crédito: Shutterstock

Programa Jovem Aprendiz

O Grupo Boticário anuncia a abertura de inscrições para a nova edição do Programa Jovem Aprendiz. Este ano, o programa conta com a colaboração da Companhia de Estágios, buscando fortalecer a atração de novos talentos em todo o país. As candidaturas tiveram início em 18 de fevereiro e podem ser realizadas até 31 de março, às 23h59 por meio do site https://bit.ly/3MK3x6S. As vagas são para os modelos presencial, híbrido e remoto.O processo seletivo é totalmente online.Para se candidatar, é necessário ter entre 18 e 22 anos no momento da contratação.

Acelen lança capacitação para BA

A Ilha de Maré recebe uma edição especial do Jornada Jovem Acelen, um Programa da Acelen para capacitação de jovens para o mercado de trabalho realizado em parceria com a AVSI Brasil, que chega ao seu quarto ano. A oportunidade é voltada a jovens das comunidades quilombolas de Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta Grossa. São oferecidas 25 vagas, com inscrições abertas de 24/02 até o dia 1º de março, por meio de formulário online https://bit.ly/jornadajovemilha. Também estão abertas até o dia 25 de fevereiro as inscrições ( https://bit.ly/jovensconectados3 ) para a terceira edição do projeto Jovens Conectados. As aulas serão realizadas no Acelen Acender, em Candeias. São 50 vagas e os alunos receberão capacitação em Informática Avançada e Inteligência Artificial.

Gerdau em Conquista

A Gerdau abre as inscrições para o programa de estágio, focada exclusivamente nas operações da Comercial Gerdau (CG), canal de distribuição de aço da maior empresa brasileira produtora de aço. Com foco estratégico em áreas administrativas e de apoio ao negócio, a iniciativa oferece 26 vagas e as pessoas interessadas podem se inscrever até 9 de março no site do programa.Acesse: https://estagiogerdau.com.br/comercial/

Construtora Tenda

A Construtora Tenda realiza na terça(24), um mutirão de vagas com 20 oportunidades para ajudante para montagem de forma de alumínio, montador de forma de alumínio, pintor e eletricista. A seleção será às 9h, no Condomínio Encanto Piatã, Rua Colina das Esmeraldas, 163, Piatã. Os candidatos devem comparecer ao local e procurar pelas recrutadoras Jéssica Alcantara e Sara Lidia.

