Braskem abre 250 vagas para o programa de estágio 2025

Bracell contrata na Região Metropolitana e Alagoinhas. Stanza tem 150 vagas em Salvador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 06:00

Brasken lança o programa de estágio 2025

A Braskem lançou o Programa de Estágio 2025. A iniciativa busca engajar os estudantes e tem forte compromisso com diversidade, equidade e inclusão, além de contribuir para o desenvolvimento local das comunidades do entorno das unidades da companhia. São mais de 250 vagas abertas nos estados da Bahia, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Na Bahia, serão disponibilizadas 48 vagas nos níveis universitário e técnico. As pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 9 de setembro, no estagiobraskem.com.br. Os selecionados terão acesso a benefícios como transporte, alimentação e plano de saúde, além de uma bolsa-auxílio competitiva. O programa visa também proporcionar experiências enriquecedoras que combinam aprendizados teóricos e práticos.

Bracell contrata advogados e analista de serviços

A Bracell Bahia, líder global na produção de celulose solúvel, está com as inscrições abertas para vagas de emprego nas unidades da empresa nas cidades de Camaçari e de Alagoinhas. As oportunidades são para as funções de advogado III, analista de serviços compartilhados PL, comprador(a) SR, coordenador(a) de colheita e planejador(a) de projetos II (vaga temporário). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site https://www.bracell.com/carreiras/. Além de salários compatíveis, os selecionados terão direito a pacotes de benefícios que incluem planos de saúde e odontológico, transporte fretado, refeição na unidade de trabalho, vale-alimentação, auxílio-escola para os filhos elegíveis, auxílio creche, prêmio de férias, auxílio funeral e seguro de vida em grupo. Os profissionais também participam do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e podem ser contemplados com auxílio-educação para complementar a qualificação.

Programa de Trainee 2024

A Grant Thornton, empresas de consultoria, auditoria e tributos, abre inscrições para o Programa de Trainee 2024 com 250 vagas abertas em diversas áreas de atuação que incluem Tecnologia, Computação, Economia, Direito, Administração, Recursos Humanos, dentre outras. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de setembro no bit.ly/4dq6ZLO.Para a inscrição, é preciso ser estudante de cursos de bacharelado/licenciatura (a partir do 4° semestre), tecnólogo (a partir do 2° semestre) ou recém-formado nos cursos das áreas de atuação abertas. As oportunidades seguem o formato de trabalho híbrido e todas as vagas são inclusivas, com oportunidades para pessoas com deficiência e diferentes faixas etárias. O processo seletivo será quase todo realizado online, incluindo teste comportamental e questionário de aderência à área optada de negócio.

Construtora Stanza

A construtora Stanza está com vagas de trabalho abertas e as candidaturas podem ser feitas até o dia 10 de agosto através da sessão Trabalhe Conosco do site da empresa, que pode ser acessado no endereço eletrônico https://meustanza.com/trabalhe-conosco/. O interessado precisa preencher um formulário e anexar o currículo. Ao todo são 150 vagas de trabalho, com e sem exigência de experiência mínima

