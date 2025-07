EMPREGOS E SOLUÇÕES

Candeal recebe o Encontro de Música e Negócio

Em agosto, Salvador recebe o encontro industrial INDEX , que será gratuito e aberto

O Candeal será cenário do 1º Encontro de Música e Negócios SINC – Som + Inovação + Negócio + Conexão, nos dias 6, 7, 8 de agosto, no Guetho Square e na sede da Pracatum. O seminário reunirá artistas, produtores e empreendedores para dialogar sobre inovação, sustentabilidade e economia criativa. Durante três dias, as oficinas, workshops e mesas de debate reunirão especialistas do setor musical e cultural, que discutirão empreendedorismo, gestão de carreira, direito autoral.Aberta ao público, as inscrições podem ser realizadas no site do www.sympla.com.br. >