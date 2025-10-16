BAHIA RH

CEO do iFood Benefícios participa de painel sobre liderança e gestão de pessoas

A proposta é fortalecer o diálogo com as empresas e apresentar soluções inovadoras em benefícios para o nordeste

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:52

Arthur Freitas abordará o propósito e a performance nas organizações Crédito: Divulgação

O iFood Benefícios, vale-alimentação e refeição do iFood, anuncia sua participação no BahiaRH com a apresentação do CEO do iFood Benefícios, Arthur Freitas, no painel “CEOs de Ouro” ao lado de outros executivos para abordar o tema “Aliados do RH: CEOs que alinham Propósito com Performance”. Com moderação de Vitor Igdal, Presidente ABRH Bahia CEOs, Arthur estará ao lado de líderes: Luciana Villas-Bôas que é CEO da Premium Entretenimento, Alexandre Landim, Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia (Sinduscon), e Seme Arone, CEO da Nube.

A empresa ainda é patrocinadora do evento e do Palco 360, um dos principais espaços de conteúdo aberto ao público, onde Sheila Mueller, Community Manager do iFood Benefícios, participará em dois momentos: na abertura institucional do evento com o painel "A Era de Ouro do RH Baiano: Cultura, Liderança e Propósito em Movimento" ao lado de outras especialistas, e na apresentação do case "Cultura come o turnover no café da manhã", onde compartilhará estratégias desenvolvidas pelo iFood Benefícios para impulsionar o engajamento e fortalecer a cultura organizacional por meio da escuta e experiência dos colaboradores. O foco está em demonstrar como práticas efetivas de cultura podem reduzir a rotatividade e aumentar o engajamento das equipes.

O iFood Benefícios contará também com um estande, onde os participantes poderão ter acesso às ativações exclusivas e conhecer a solução que mais gera economia no mercado para colaboradores, empresas e estabelecimentos.

Salvador é uma praça relevante já que a cidade lidera a geração de empregos no Nordeste em 2025, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A participação do iFood Benefícios destaca a importância do estado para este mercado e reforça sua missão de apoiar o desenvolvimento de uma cultura de valorização e bem-estar para os colaboradores baianos.

“A Bahia possui um ecossistema empresarial em constante crescimento e é referência na geração de empregos na região nordeste do Brasil. Desta forma, para nós é fundamental estar presente e apoiar eventos como esse, que fomentam a troca de conhecimento e o fortalecimento das áreas de gestão de pessoas como pilar estratégico dos negócios, aliado à valorização dos colaboradores com a concessão de benefícios", explica Freitas.

A empresa busca, com isso, dialogar diretamente com os gestores de pessoas sobre as vantagens do iFood Benefícios ser a solução que mais gera economia para colaboradores, RH e restaurantes. Além disso, compartilhará como a inovação e a personalização dos benefícios podem impactar positivamente na satisfação e produtividade das equipes.

Considerado um dos mais relevantes encontros de gestão de pessoas do Nordeste, a 20ª edição do BahiaRH reunirá líderes e especialistas para debaterem as principais tendências e desafios do setor sobre a ótica “A Era de Ouro do RH Baiano”, tendo como centralidade o tema “Integrando Inteligências”. Para esse ano, a organização do evento espera receber mais de 3 mil participantes no local, além dos que serão impactados pela cobertura digital. Serão mais de 60 palestrantes e painelistas e 40 marcas expositoras, em 20 horas de conteúdo ao vivo.

Serviço - BahiaRH

Data: 16 e 17 de Outubro de 2025.

Horários: 09h às 19h - Credenciamento: 08h

Endereço: Centro de Convenções Salvador - Av. Octávio Mangabeira, 5.490 - Boca do Rio, Salvador - BA, 41706-690